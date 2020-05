Uno dei film più attesi della stagione è sicuramente Favolacce, ultima opera scritta e diretta dai fratelli D’Innocenzo e interpretato da Elio Germano e Barbara Chichiarelli, arriva da oggi 11 maggio in streaming VOD sulle principali piattaforme. Il film, vincitore dell’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura allo scorso Festival di Berlino, è ambientato nella periferia sud di Roma, un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.

I due gemelli romani enfant prodige del nuovo cinema italiano hanno presentato così il film alla scorsa Berlinale:

“Lo abbiamo scritto prima di “La Terra dell’abbastanza”. Eravamo consapevoli che non potevamo proporre un film come ‘Favolacce’ come opera prima. Era necessario esordire con un’opera più codificata che avesse dei riferimenti a un genere preciso come il crime, anche se declinato secondo il nostro stile. ‘La Terra dell’abbastanza’ ci è servito come lasciapassare, per dimostrare che sapevamo utilizzare il mezzo”

Favolacce ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica italiana ed europea. Il film avrebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche, ma la pandemia da Coronavirus ha costretto produttori e distributori a trovare strade alternative e è disponibile da oggi in streaming vod sulle principali piattaforme Sky Primafila, TimVision, Chili, Google Play, Infinity, GC Digital e Rakuten TV.