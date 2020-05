Nicole Kidman è una delle star che si sta impegnando di più per l’emergenza coronavirus, anche semplicemente facendo compagnia ai suoi follower in cucina e raccontando come sta trascorrendo il tempo. Nel suo ultimo post ha spiegato ai fan di stare imparando l’italiano durante questo lungo periodo di quarantena. In particolare Nicole Kidman è stata conquistata da una frase diventata slogan per tante persone nel mondo: “andrà tutto bene”, tre parole che danno conforto e speranza.

Nel suo messaggio Nicole Kidman spiega cosa rappresenti la frase amata e anche odiata, specie da chi non la riteneva adatta a descrivere un futuro che si sta lasciando alle spalle centinaia di migliaia di morti: “Quello che mi dà speranza in questo momento è questa frase in italiano “Andrà tutto bene”. In questo periodo, mentre sono a casa, sto studiando italiano, che mi dà speranza, conforto e distrazione. Sono sempre stata innamorata dell’Italia, ma avere la possibilità di riscoprire la lingua italiana in questo momento è stata davvero una salvezza per me”.

Poi l’attrice premio Oscar si concentra su una immagine simbolo della Fase 1, quella del tenore Maurizio Marchini, che cantò Nessun Dorma dal balcone per il quartiere di Firenze in cui vive: ““Il video di un cantante d’opera italiano che canta per la sua città dal balcone di casa sua è stato visto da tantissime persone, ma merita di essere visto da tutti.”

Nicole Kidman è stata più volte nel nostro paese, in particolare a Venezia, Roma e Taormina e non ha mai fatto mistero del suo amore per il nostro paese. Magari la prossima volta che verrà potremo parlare con lei in italiano, facendoci raccontare direttamente questi mesi di clausura forzata.