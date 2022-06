Non sarà una bella notizia per chi non ama i cambiamenti: Gmail avrà presto un nuovo look. La nuova interfaccia allineerà la posta, Chat, Spaces e Meet nella barra laterale.

No, non è effettivamente un grosso cambiamento. Ma è comunque inevitabile: gli account passeranno al nuovo layout per impostazione predefinita molto presto. Una volta aperta la posta, sulla barra laterale a sinistra compariranno Chat, Spaces e Meet. In questo modo l’accesso sarà molto più facile e istantaneo. Con il nuovo aggiornamento il servizio si rinnova, dunque, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista funzionale: l’utente potrà avere tutte le app sotto controllo, senza spostarsi di pagina in pagina. Secondo Google, sarà possibile scegliere quali app includere nel menu “Impostazioni rapide”. Si potrà anche tornare al vecchio “stile”, se quello nuovo non piace abbastanza. A differenza della normale implementazione di 15 giorni per le nuove funzionalità, Google afferma che questa è una “implementazione estesa”, quindi potrebbero essere necessarie più di un paio di settimane prima che l’interfaccia cambi. Questo non è l’unico cambiamento fatto recentemente dall’azienda. Google News, per esempio, ha attuato una riprogettazione che ha l’obiettivo di mettere al centro le notizie locali, dando una maggiore enfasi alle storie che riguardano il territorio. Le novità includono anche un ampliamento del fact checking nell’anno in cui il servizio di aggregazione di notizie del colosso compie vent’anni. La riprogettazione ha come motore l’evoluzione delle priorità del giornalismo che, ovviamente, con l’avvento dei social e dei mezzi che utilizziamo è cambiato moltissimo nell’ultimo decennio e continua a cambiare in maniera rapida. Il rinnovo dell’aspetto di Google News viene seguito a ruota da una rivoluzione delle notizie alle quali dare priorità. Ora le scelte più importanti sono quelle personalizzate, con particolare rilievo dato alle notizie locali. In che modo? La sezione si trova in cima alla pagina ed è semplice e rapido aggiungere più località qualora – per l’utente – la copertura di una sola città non fosse abbastanza.