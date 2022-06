Google News mette al centro notizie locali e fact checking

Dal globale al locale. Google News attua una riprogettazione con la precisa intenzione di mettere al centro le notizie locali dando una maggiore enfasi alle storie che riguardano il territorio. Le novità Google News includono anche un ampliamento del fact checking nell’anno in cui il servizio di aggregazione di notizie del colosso compie vent’anni. La riprogettazione ha come motore l’evoluzione delle priorità del giornalismo che, ovviamente, con l’avvento dei social e dei mezzi che utlizziamo ora è cambiato moltissimo nell’ultimo decennio e continua a cambiare in maniera rapida.

Novità Google News, riprogettazione basata su locale e fact checking

Come sottolinea Engadget, il rinnovo dell’aspetto di Google News viene seguito a ruota da una rivoluzione delle notizie cui dare priorità. Ora le scelte più importanti sono quelle personalizzate, con particolare rilievo dato alle notizie locali. In che modo? La sezione si trova in cima alla pagina ed è semplice e rapido aggiungere più località qualora – per l’utente – la copertura di una sola città non sia abbastanza.

Anche il fact checking viene rinnovato: affermazione e fact checking dell’affermazione vengono ora mostrati insieme e immediatamente accanto al tiolo. C’è quindi una maggiore chiarezza nella verifica da parte delle fonti indipendenti incaricate. Altra novità, non c’è più un vincolo rispetto agli argomenti scelti da Google: la personalizzazione è massima con la possibilità di selezione de “I tuoi argomenti”, inserendo ed eliminando a proprio piacimento le tematiche.

Tutto questo avviene mentre Google sta negoziando licenze con i singoli editori nei vari paesi. Questa riprogettazione avrà successo? Ancora è presto per dirlo, tuttavia le novità in merito alle notizie locali e al layout – molto più pulito ed essenziale, semplice da gestire – con un livello di personalizzazione più alto fanno ben sperare l’azienda anche nell’ambito della competizione con altri aggregatori come Apple News.