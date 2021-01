The Guardian ribattezza Conte: dopo Giuseppi arriva Giusseppe

Gli errori si fanno e capitano a tutti. Soprattutto quando si cita un nome straniero (seppur molto noto a livello pubblico) può succedere di premere un tasto in più e pubblicare online (o anche mandare in stampa) un articolo con svista. Ed è quello che è accaduto al The Guardian che lunedì sera, lanciando un approfondimento sulla situazione politica nel nostro Paese, ha rinominato il Presidente del Consiglio italiano «Giusseppe Conte». Una doppia ‘s’ corretta, poi, all’interno dell’articolo (e del titolo stesso). Ma non ovunque.

Dopo Giuseppi – come da pronuncia di Donald Trump nel lontano luglio del 2018, e confermato dall’ex numero uno della Casa Bianca anche a quasi due anni di distanza -, ecco arrivare una nuova gaffe sul nome del Presidente del Consiglio italiano.

Giusseppe Conte to quit as Italy’s PM in tactical move https://t.co/H4LhvOTgeY — Guardian news (@guardiannews) January 25, 2021

Come detto, l’errore nel titolo è stato corretto nel giro di poco tempo e ora l’articolo è online nella versione con il nome giusto e aggiornato.

Giusseppe Conte, l’errore di battitura nel titolo del The Guardian

Su Twitter, però, quel Giusseppe Conte è rimasto. Sia nel lancio social, sia nell’anteprima dell’articolo del The Guardian. Quando si condivide un articolo con un errore sul social di Jack Patrick Dorsey, infatti, non è possibile correggere un eventuale svista. Né sulle immagini, né sul testo. Per questo motivo, anche dopo oltre dieci ore, quella condivisione risulta essere ancora con il nome sbagliato del Presidente del Consiglio italiano. L’unico rimedio – che, però, non sarebbe l’ideale – è cancellare il tweet e riscriverlo (dopo un’operazione di debug). Sta di fatto che se all’inizio del primo mandato governativo, Conte divenne Giuseppi. E ora, nel giorno delle sue dimissioni al Colle, il suo nome cambia di nuovo. Un po’ come le maggioranze che lo hanno appoggiato in questi anni.

