Il Corriere della Sera pubblica il video dell’incarico a Conte (senza dire che è del 2018)

Lunedì sera tutti sono andati a dormire con una consapevolezza emersa dalle ultime notizie provenienti da Palazzo Chigi: questa mattina, alle 9, ci sarà il Consiglio dei Ministri in cui il Presidente del Consiglio annuncerà il suo passaggio al Quirinale per l’interlocuzione con Sergio Mattarella. Il tema delle dimissioni Conte, dunque, arriva al suo punto di corda e oggi (probabilmente già nella tarda mattinata) conosceremo le indicazioni del Presidente della Repubblica. Poi, però, scorrendo su Twitter, troviamo una video condiviso dal profilo ufficiale del Corriere della Sera, con un lancio che sembra ammiccare all’attualità. Peccato che sia un filmato risalente al 2018, all’epoca del primo incarico ricevuto dall’attuale Presidente del Consiglio.

LEGGI ANCHE > Report pubblica i verbali della task force del gennaio 2020 in cui si sottovalutava il Covid

«Quirinale, Conte ha ricevuto l’incarico da Mattarella: il suo discorso integrale». Insomma, sembra essere un qualcosa in diretta – o quasi – e questo sembra essere confermato andando a cliccare sul link condiviso dal Corriere della Sera che rimanda al proprio canale Youtube.

Quirinale, Conte ha ricevuto l’incarico da Mattarella: il suo discorso integrale https://t.co/wGLI6WIdi3 — Corriere della Sera (@Corriere) January 26, 2021

Nessun riferimento temporale. Insomma, sembra tutto in presa diretta. O quasi. Come se l’agenda fosse stata stravolta e il Presidente del Consiglio – solito annunciare comunicazioni in serata (anche tarda) che si presenta davanti all’Italia per annunciare il nuovo incarico ricevuto da Mattarella.

Dimissioni Conte, il video sbagliato del Corriere della Sera

E non c’è nessuna data neanche all’interno del link Youtube: il video è accompagnato solamente da questa descrizione: «Conferito il pre incarico al presidente del Consiglio per la formazione del Governo». Anzi, in realtà un riferimento temporale c’è: 26 gennaio 2021 (con quasi 1.400 visualizzazione in meno di un’ora). Ma si tratta della data in cui è stato pubblicato il filmato su Youtube da parte del

Errore o click-bait?

Insomma, chi si è svegliato da poco o sta scrollando sul proprio smartphone in direzione lavoro, si trova di fronte a un lancio social che fa pensare a una notizia di stretta attualità. Poi clicca per ascoltare e si accorge della vetusta età dal video solamente ascoltando le parole di Conte fino alla fine (o magari notando l’assenza delle mascherine). Ma, una volta accortosene, il click è già andato. Così come le visualizzazioni. Ovviamente non sappiamo se si sia trattato di un errore o di una scelta strategica per cavalcare la notizia delle dimissioni Conte. Ma quel che si pubblica, soprattutto su un giornale (uno dei più letti in Italia) dovrebbe sempre essere contestualizzato.

(foto di copertina: da tweet del Corriere della Sera del 26 gennaio 2021)