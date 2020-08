Dal sogno della notorietà all’incubo: ‘bomber’ Picci squalificato per presunta combine

Era diventato l’idolo delle principali fanpage calcistiche sui social network. Giulio Antonio Picci – l’attaccante della Vigor Trani diventato famoso dopo un’intervista a una tv locale – è stato condannato in primo grado a una squalifica di un anno e otto mesi per una presunta combine risalente al campionato 2018/2019 e che ha coinvolto le due squadre Bitonto e Picerno.

Giulio Antonio Picci squalificato: il motivo

Il giudice federale, infatti, ha inflitto 5 punti di penalizzazione alla squadra pugliese sulla classifica del campionato di quest’anno, con conseguente retrocessione – dalla serie C alla serie D – del Bitonto (che potrebbe essere sostituito tra i professionisti dal Foggia). Pesante anche la decisione per il Picerno, retrocesso all’ultimo posto del campionato di serie C di quest’anno: anche per i lucani, adesso, si agita lo spettro della retrocessione tra i dilettanti.

Tra i calciatori squalificati, c’è anche Giulio Antonio Picci: il giudice federale ha deciso di tenerlo lontano dal terreno di gioco per un anno e otto mesi. Anche altri tesserati sono stati raggiunti da un provvedimento punitivo: 4 anni di inibizione a Vincenzo Mitro, Nicola De Santis, Vincenzo De Santis (per lui anche un’ammenda di 50mila euro); 2 anni di squalifica per Michele Anaclerio, 1 anno e 8 mesi di squalifica (oltre che per Giulio Antonio Picci) per Giovanni Montrone, Francesco Cosimo Patierno; 1 anno di squalifica per Daniele Fiorentino e Onofrio Turitto.

Una decisione che stravolge il prossimo campionato di Serie C, ma che aspetta ancora il suo esito definitivo: la Corte Federale d’Appello dovrebbe discutere il ricorso che le due società e i loro ex tesserati presenteranno nei prossimi giorni. Sarà il 7 settembre la data che ufficializzerà i verdetti. Non mancano le polemiche e le reazioni a caldo per una decisione che ha sorpreso tutti. La partita incriminata è stata disputata il 5 maggio 2019 ed è stata cruciale per la promozione in Serie C del Picerno. Nel Bitonto di quell’anno giocava anche bomber Picci che, alla fine della stagione, venne ceduto in una squadra di categoria inferiore, proprio quella Vigor Trani che gli ha permesso di diventare famoso.

Oltre a essere una sorta di meme vivente sui social network, Picci ha avuto anche diversi inviti in televisione: anche la Rai lo ha ospitato, nel corso della trasmissione Quelli che il calcio.