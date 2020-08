Giovanni Toti va controcorrente: «L’inchiesta contro il governo è fuori luogo»

Sottolinea come non si possa passare per un giudizio "da tribunale" parlando di Covid

Giovanni Toti non assolve il governo dai suoi errori, ma dice che le denunce non sono giuste

Da una parte c’è Matteo Salvini che ha chiesto l’arresto di Giuseppe Conte. Dall’altra c’è chi, come Giovanni Toti, che spezza una lancia in favore del governo dopo la denuncia per epidemia colposa (e altri reati collegati) nei confronti di Giuseppe Conte e altri sei ministri del governo). Il Presidente della Liguria (che potrà essere confermato alla guida della Regione con le elezioni del 20 e 21 settembre), sostiene che un’inchiesta di questo tipo nei confronti dell’esecutivo sia fuori luogo, visto che il Covid ha sorpreso tutti.

LEGGI ANCHE > Per Salvini, Giuseppe Conte dovrebbe essere arrestato

«In una crisi come questa del Covid, al netto degli errori di cui il governo non è immune, gli esposti e le denunce per omicidio e le inchieste, mi sembrano francamente fuori luogo – ha detto Giovanni Toti nella sua intervista a La Stampa -. La gestione la giudicherà la storia per le responsabilità politiche. Penso si sia sbagliato molto e si sbaglia ancora». Secondo il Presidente ligure, quindi, non servono processi con quel tipo di accuse.

Giovanni Toti e l’inchiesta contro il governo

Pur sottolineando come alcune decisioni del governo siano state errata – con il senno di poi – nella gestione iniziale (e in corso) dell’emergenza sanitaria, Giovanni Toti ha sottolineato come la rincorsa a un giudizio da tribunale su queste vicende non sia adatto alla fase che l’Italia ha vissuto e sta ancora vivendo. Anche lui, spesso e volentieri, ha criticato alcune scelte prese da Roma, ma non per questo sarebbe giusto passare alle vie legali.

Gli errori dell’esecutivo

«Il mio giudizio sul governo ha tante ombre e qualche luce, ma non è un giudizio da tribunale», ha proseguito il Presidente della Regione Liguria, sottolineando alcuni errori fatti e che si continuano a fare: dalla confusione sui viaggi in treno del 1° agosto scorso, fino ai tamponi immediati all’interno degli aeroporti.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giovanni Toti)