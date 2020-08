Per Salvini, Giuseppe Conte dovrebbe essere arrestato

Prima di pranzo a Forte dei Marmi (dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza abbinato alla campagna elettorale per le regionali in Toscana), Matteo Salvini ha alzato nuovamente il livello dello scontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo il leader della Lega, il premier andrebbe arrestato per la sua gestione delle zone rosse in Lombardia. «Quando ho letto i verbali del comitato tecnico-scientifico – ha detto Matteo Salvini – sono balzato sulla sedia. Perché Giuseppe Conte andrebbe arrestato, se fosse confermato quello che c’è scritto. Perché non ha istituito le zone rosse quando doveva e ha chiuso il resto dell’Italia quando non doveva».

Salvini vuole arrestare Conte per i verbali del Cts

Salvini ha poi paragonato quella stessa situazione a quella di cui si sta parlando tanto nell’ultimo periodo, ovvero la questione del Bonus Inps arrivato ai deputati della Lega (e non solo). «Ciò che ha fatto Conte non è un discorso sul prendere un bonus o meno, si tratta di un crimine». Il leader del Carroccio ha poi proseguito dicendo che, per quanto riguarda la vicenda dei deputati, lui vedrà di risolvere i problemi in casa sua, mentre l’Inps – che si è resa protagonista di una fuga di notizie – dovrà risolverli allo stesso modo al suo interno.

Matteo Salvini chiede esplicitamente l’arresto per Giuseppe Conte, dunque. Oggi, un avviso di garanzia della procura di Roma è arrivato a Palazzo Chigi, ma la stessa Procura ha ritenuto che le accuse di epidemia colposa mosse a Conte e a sei ministri da diverse denunce in tutta Italia possano essere infondate e, dunque, da archiviare. Il leader della Lega, invece, è convinto del contrario e lancia messaggi poco distensivi in una situazione che, a livello di contagio, si sta annunciando più complessa del previsto, con la curva in risalita.