Avviso della Procura a Conte e ai ministri per i reati di epidemia colposa: «Richiesta archiviazione»

Con una nota molto stringente, Palazzo Chigi ha annunciato che questa mattina la Procura della Repubblica di Roma ha notificato un atto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza, Roberto Gualtieri, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini e Alfonso Bonafede in cui questi ultimi vengono denunciati per epidemia colposa, omicidio colposo, concorso in questi reati e abuso d’ufficio.

LEGGI ANCHE > Il titolo del Tempo su «Conte untore del popolo»

Denuncia Conte e ministri, l’avviso arrivato a Palazzo Chigi

Secondo l’articolo 6 della legge costituzionale del 1989, il procuratore della repubblica, in questo caso, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

Le denunce sono state rivolte al presidente del Consiglio e ai ministri «da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia» (un caso, ad esempio, era stato quello evidenziato dall’avvocato Carlo Taormina). «Nel caso specifico – prosegue la nota di Palazzo Chigi – tale trasmissione è stata accompagnata da una relazione nella quale l’Ufficio della Procura “ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare” ».

In ogni caso, il presidente del Consiglio e i suoi ministri si sono dichiarati da subito disponibili a chiarire le proprie posizioni e a fornire la massima collaborazione ai magistrati, affinché questi possano completare l’iter procedimentale nel più breve tempo possibile.