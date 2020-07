Il titolo del Tempo su Conte «untore del popolo»

Il Tempo oggi in apertura riporta una grande foto di Giuseppe Conte a nove colonne, corredata dal titolo «untore del popolo». Lo fa a corredo di un articolo di Francesco Storace in cui si descrivono le denunce presentate dall’avvocato Carlo Taormina contro il presidente del Consiglio e contro il ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche contro alcuni membri della task force e del comitato tecnico scientifico del governo per come è stata gestita l’emergenza coronavirus in Italia.

Denuncia Taormina, il titolo del Tempo su Giuseppe Conte

Carlo Taormina aveva annunciato l’intenzione di portare il governo in tribunale, attraverso le sue denunce, già a partire dallo scorso mese di aprile, quando la pandemia nel nostro Paese era nella sua fase più acuta. In passato deputato di Forza Italia e sottosegretario del ministero dell’Interno, Carlo Taormina aveva annunciato recentemente (nel 2016) la sua iscrizione al Movimento 5 Stelle, pur non avendo intenzione di adoperarsi nella politica attiva.

Gli estremi della denuncia Taormina

Secondo lo stesso Taormina, alcuni faldoni con le proprie denunce – che erano state presentate a più procure della Repubblica – sarebbero state trasmesse al Tribunale dei ministri. Non c’è tuttavia una conferma ufficiale rispetto a questa circostanza, che viene invece dichiarata esclusivamente da Taormina, che ha presentato le denunce. Secondo la sua tesi, il governo era a conoscenza di una possibile epidemia a partire dai mesi di dicembre-gennaio e che, nonostante la proclamazione dello stato di crisi il 31 gennaio, avrebbe agito con 25 giorni di ritardo (ovvero dopo aver scoperto il cosiddetto paziente 1 di Codogno).

Il quotidiano romano offre ampio rilievo a questa circostanza, usando questa notizia in prima pagina e attaccando personalmente il presidente del Consiglio, il giorno dopo rispetto alla sua informativa alle Camere sul risultato molto importante conseguito al consiglio europeo sul Recovery Fund, la misura economica di cui l’Italia potrà beneficiare per rispondere alla crisi successiva alla pandemia.