Giovanni Muciaccia, popolare conduttore divenuto un simbolo della cultura pop contemporanea con Art Attack torna in televisione su Rai 2, da sabato 29 febbraio. Il suo nuovo programma si chiama La porta segreta, ma non ha nulla a che vedere col fantasy come si potrebbe pensare in un primo momento. A Repubblica, infatti, Giovanni Muciaccia ha spiegato che si tratta di un programma di divulgazione culturale:

“È un programma di divulgazione pura, come piace fare a me, è un programma per i curiosi, è un programma per chi vuole conoscere dei luoghi nuovi, ma anche delle storie che non aveva mai sentito prima e soprattutto per chi vuole imparare attraverso la televisione”.

Giovanni Muciaccia ha spiegato di essere contentissimo per questa nuova avventura che lo aspetta su Rai 2:

“Sono contentissimo perché per me è il programma della maturazione, ho sempre sognato di fare programmi di divulgazione chiara e cristallina, in modo serio e rigoroso ma con la freschezza che gli altri mi riconoscono. L’idea nuova è che in ogni puntata attraverso tre città aprendo delle porte e da Roma mi ritrovo improvvisamente a Napoli. Queste città sono unite da un tema comune che è diverso per ogni puntata, in ogni passaggio da una porta all’altra aggiungo un tassello raccontando in prima persona una storia oppure intervistando qualcuno. La porta è una metafora”.

Giovanni Muciaccia e quel grazie a Fiorello per il successo

Poi ricorda con affetto Fiorello, svelando come la sua imitazione abbia contribuito ancora di più al successo di Art Attack:

“Fatto?’ è un tempo comico, un’idea di Fiorello che trasformato Art Attack in una parodia dell’impossibile, come quando dice: ‘prendete un palo alto 30 metri e portatelo sullo stretto di Messina. Fatto?’, è quello che fa ridere“

L’appuntamento con Giovanni Muciaccia è dunque oggi, 29 febbraio, alle 17:10 su Rai 2.