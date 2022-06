Meme + Meme fa contenuto storico. È quello che è successo a Giovanni Muciaccia, diventato una vera e propria star di TikTok, che ha incontrato un altro volto storico dei social network, quello dell’ingegnere ungherese András Arató, il volto del meme Hide The Pain Harold. In molti lo conoscerete per il suo sorriso dietro a uno schermo e a una tazza di caffè lungo. Adesso è stato il protagonista di un video – brevissimo – su TikTok di Giovanni Muciaccia, il conduttore di Art Attack, che con il suo “F-fatto” è diventato a sua volta un tormentone dei meme sui social network. Il crossover tra due meme, tra l’altro congiunti nella vita reale, è sicuramente l’evento social del giorno.

Giovanni Muciaccia e il video sul multiverso in cui incontra András Arató

Le foto di András Arató sono diventate virali quasi per caso. Un fotografo professionista decise di usarlo come modello per un suo progetto, successivamente quelle immagini – tra cui quella super famosa del sorriso e della tazza di caffè – sono state impiegate a più livelli per accompagnare descrizioni tra le più varie, tutte con la tematica del male di vivere o della dissimulazione forzata di un senso di angoscia.

Allo stesso modo, i meme di Giovanni Muciaccia si moltiplicano da diversi anni a questa parte. Se il presentatore è stato un tassello importante dell’infanzia dei millennials, adesso è noto alla Gen Z per diversi meme in cui si associano i suoi famosi “attacchi d’arte” a situazioni inverosimili, ma realmente accadute.

Per questo il crossover dei due, ritratti insieme nello stesso video e finiti – come ha detto lo stesso Muciaccia – nella stessa timeline, si candida a diventare il contenuto virale del giorno.