Grandi sorprese per quanto riguarda i palinsesti di Rai 2 per la primavera 2020, la prima targata Ludovico Di Meo recentemente nominato direttore. La tv pubblica ha infatti resi noti i palinsesti di Rai 2 che vanno dal 29 marzo al 30 maggio 2020, dove spicca una clamorosa assenza: non c’è infatti The Voice, che lo scorso anno vide alla conduzione Simona Ventura. Confermati, invece, gli altri principali appuntamenti, con una delle novità più attese rappresentata da Enrico Brignano con lo spettacolo Un’ora sola ti vorrei. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prima serata di Rai 2.

Palinsesti di Rai 2 giorno per giorno

La domenica su Rai 2 continueremo a vedere fino al 30 maggio Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, con la speranza che il pubblico possa presto tornare in studio dopo l’emergenza coronavirus.

Il lunedì spazio a Made in Sud fino a metà aprile, che torna dopo il successo dello scorso anno con la conduzione di Stefano De Martino.

Il martedì venderemo fino al 14 aprile Pechino Express, mentre subito dopo spazio all’atteso spettacolo Si vive una volta con Enrico Brignano.

Il mercoledì invece sta per partire la nuova fiction Mare Fuori con Carolina Crescentini che ci accompagnerà per sei appuntamenti fino al 22 aprile. A seguire ci saranno le repliche di Maltese – Il Romanzo del Commissario.

Il giovedì Rai 2 proporrà un film in prima serata con programmazione variabile, tranne dal 16 al 30 aprile quando ci sarà in onda il programma di Renzo Arbore “Tele Puglia International”.

Se il giovedì è dedicato ai film per il venerdì i palinsesti di Rai 2 prevedono diverse serie tv tra cui The Good Doctor.

Stessa cosa per il sabato sera, però con serie di tutt’altro genere dato che vedremo NCIS, FBI e Blue Bloods.

Una programmazione dunque prova di particolari spunti innovativi quella dei palinsesti di Rai 2, che rinuncia al talent show canoro e punta più sul varietà. Sarà la mossa vincente per rilanciare il secondo canale?