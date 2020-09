Neil di Art Attack costretto a smentire: «Non sono io Banksy»

Vi ricordate Neil di Art Attack? Si tratta di Neil Buchanan, il conduttore UK di Art Attack, noto anche in Italia perché nel programma condotto da Giovanni Muciaccia aveva un suo piccolo spazio, una sorta di rubrica in cui creava opere d’arte con materiali di recupero oppure metteva su delle vere e proprie installazioni di landing art con sabbia, legnetti, foglie. Ultimamente si era diffusa una fan theory: Neil è Banksy.

Il tutto è partito da un fan che sosteneva che Neil Buchanan, come Banksy (lo street Artist la cui identità è ancora misteriosa, nonostante le sue opere d’arte siano diffuse in gran parte delle principali città del mondo), facesse parte di un gruppo rock che suonava nelle stesse città dove, successivamente, sono comparse opere d’arte del misterioso street artist. Sui social network non ci vuole molto a fare subito due più due e quindi è diventato vulgata il fatto che Neil Buchanan fosse automaticamente Banksy.

Voci insistenti, che partono da account social dal 4 settembre scorso, ovvero quando viene pubblicato questo tweet:

Just heard that it’s rumoured Neil Buchanan is Banksy. If true, it’s the funniest shit ever. Aintree’s finest.

He’s a musician and art has followed in the cities of shows he’s done allegedly.

This is straight in the believe without question category . pic.twitter.com/LWU48wGekR

— Scouseman (@ScouseMan_) September 4, 2020