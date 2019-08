Giovanni Muciaccia spiega la crisi di governo con un attacco d’arte

«Come la spieghi l’attuale crisi politica a dei bambini?». Giovanni Muciaccia, storico conduttore del programma per ragazzi “Art Attack“, si è trovato a porsi questa domanda quando i suoi figli gli hanno chiesto conto di quanto sta avvenendo in queste settimane in Italia. E quale poteva essere il metodo migliore per spiegare l’attuale situazione politica a dei ragazzi se non quello di lasciarsi andare ad uno dei suoi famosi “attacchi d’arte”?.

Giovanni Muciaccia che spiega la situazione politica attuale in stile Art Attack: genio. pic.twitter.com/7ksI6H0RZ3 — Weirda (@Weirdvause) August 30, 2019

Scatole di cartone, colla vinilica e le immancabili forbici dalle punte arrotondate. Tanto è bastato a Muciaccia per dare vita a delle mini repliche dei protagonisti della politica italiana del momento: Matteo Salvini, per il quale lo storico conduttore ha anche realizzato un set di magliette ad hoc (sia mai che non possa cambiarsele), e Luigi Di Maio, letteralmente incollato alla sua poltrona da ministro. Il risultato? La crisi politica di ferragosto non è mai sembrata così divertente. Vedere per credere.

Foto da Facebook / Giovanni Muciaccia