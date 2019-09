Si è dimesso Giovanni Castellucci, amministratore delegato e direttore generale di Atlantia

Giovanni Castellucci si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Atlantia: la conferma nella nota diffusa dal cda della società, che parla di «risoluzione consensuale del rapporto di lavoro», confermando una buonuscita totale di 13 milioni e copertura legale.

Da quanto si apprende alla risoluzione del rapporto di lavoro tra Castellucci e Atlantia corrisponde un «incentivo all’esodo pari a 13 milioni 95 mila 675 euro, oltre alle competenze di fine rapporto». Una cifra che verrà versata in 4 rate dalla sottoscrizione dell’accordo fino al 2 gennaio 2022. Non solo: nella nota diffusa da Atlantia la società si prende carico della spesa «per qualsiasi giudizio civile, penale o amministrativo che dovesse coinvolgere Castellucci, anche dopo la cessazione dei rapporti, anche per indennizzi e risarcimenti, ed anche per spese legali e peritali» salvo «condotte dolose comprovate ed accertate». Se queste dovessero emergere allora Atlantia fa sapere che «si riserva di non procedere, in tutto o in parte, al pagamento delle rate non corrisposte, nonché il diritto di richiedere la restituzione in tutto o in parte delle rate corrisposte».

Non è un addio totale: Castellucci manterrà le sue stock option e il portafoglio con 340.388 azioni di Atlantia, con un valore che al momento supera i 7 milioni. Il consiglio ha deliberato di conferire delle deleghe consultive temporanee ai consiglieri Fabio Cerchiai, Carlo Bertazzo, Anna Chiara Invernizzi, Gioia Ghezzi e Carlo Malacarne, mentre sarà Giancarlo Guenzi, chief financial officer uscente a ricoprire il ruolo di direttore generale della società.

