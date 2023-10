Il 56,4% degli italiani gioca d’azzardo anche online

Nel più recente rapporto Censis Lottomatica (quello uscito nel 2023) emerge come ben più di 1 giocatore su 2 ami giocare anche sfruttando le opportunità offerte online (il numero fa riferimento a coloro che praticano il gioco legale). Oltre a questo, c’è un altro dato molto interessante che sta iniziando a emergere e che cambia la percezione del gioco d’azzardo poiché porta una nuova ragione nella rosa dei perché di coloro che scelgono di passare il loro tempo in questo modo.

La componente sociale del gioco d’azzardo

Il più recente rapporto Lottomatica Censis evidenzia come, tra gli intervistati, il 2,8% lo veda come un modo per relazionarsi con gli altri. Nulla a che vedere, insomma, con le personalità che tipicamente vengono associate – anche in ambito psicologico – a chi gioca e ai ludopatici (percepiti, finora, maggiormente come individui soli che hanno avuto problemi nello sviluppo durante l’infanzia o durante l’adolescenza, come abbiamo approfondito in un precedente articolo di oggi concentrato anche sugli effetti della pandemia sul gioco d’azzardo).

Il 56% circa dei giocatori gioca anche online, quindi, e tra questi c’è chi lo fa ricercando la componente sociale. Oltre a questo, le motivazioni vanno dal divertimento (61,1% degli intervistati) alla speranza di vincere (59,5%) passando per la passione per il gioco (22%) e l’abitudine (17%).

Risulta interessante anche la distribuzione dei giocatori per fasce d’età, collocazione geografica e reddito. Il gioco d’azzardo legale (inteso come Lotto, Supernetalotto, Bingo, slor machine, scommesse sportive) coinvolge maggiormente i giovani (65,2%) e solo dopo interessa gli adulti (56,7%) e, in misura minore, gli anziani (16,5%). Per quanto riguarda il reddito e la collocazione geografica, giocano maggiormente le persone a basso reddito (53,1%) e che vivono in comuni grandi (58,2%), maggiormente nel Sud Italia e nelle isole (57,1%). Il dato relativo al genere, infine, che vede i giocatori maschi (54%) prevalenti rispetto alle giocatrici femmine (40,4%).

Un dato in aumento rispetto ai precedenti rapporto è quello relativo agli italiani che chiedono allo Stato di informare e sensibilizzare sui rischi e sulle dipendenze relative al gioco d’azzardo. Se dopo la pandemia questo dato si attestava all’81,7%, le ultime rilevazioni lo vedono salire all’89,7%.