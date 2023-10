Gioco d’azzardo illegale cresciuto del 50% con la pandemia, nativi digitali sempre più a rischio

I nativi digitali dopo la pandemia sono più a rischio per quanto riguarda il gioco d'azzardo illegale online per una serie di fattori

Il primo anno della pandemia – quello che ci ha visto subire i lockdown più duri – ha avuto una conseguenza evidente sulle dinamiche e sui numeri del gioco d’azzardo legale e illegale. Mentre 1600 sale erano chiuse, i guadagni della criminalità in questo ambito sono aumentati da 12 a 18 miliardi: questo è quanto stabilito nel rapporto Lottomatica Censis che, a ridosso di quel periodo, ha provato a tratteggiare cosa è successo. In quello stesso anno i dati restituiscono come il gioco illegale sia aumentato di ben il 50%.

Da quello stesso rapporto emerse come, secondo il 60% degli italiani (di questi, 63,4% laureati e 63,8% giovani) limitare il gioco d’azzardo regolamentato e legale in Italia, attuando una sorta di proibizionismo, porterebbe a un aumento della pratica fatta in modo illegale. Allo Stato, per l’81,7% degli italiani, spettava il compito di informare e sensibilizzare le platee sui rischi che si corrono entrando nel circolo vizioso della ludopatia. L’83,6%, all’epoca, si è detto d’accordo con il fatto che lo Stato debba non solo regolamentare ma anche gestire il gioco legale ponendosi a tutela della collettività.

Il boom del gioco online illegale nel 2020

Complice una situazione in cui le attività comunemente svolte fuori casa dovevano essere compiute tra le mura domestiche, nel 2020 si è assistito al boom del gioco online con 42,2 miliardi di euro spesi (+12,8 miliardi di euro rispetto al 2019) mentre quella fisica si è fermata a 39,1 miliardi di euro (segnando -35 miliardi di euro rispetto al 2019, pari a un -47,2%). Per capire la portata del fenomeno, basti pensare che l’incidenza della raccolta a distanza sul totale è aumentata dal 7,2% del 2010 al 55,7% del 2020.

I dati confermano che giocare meno su canali legali corrisponde a sfruttare maggiormente quelli non regolamentati: se nel 2019 il valore del gioco illegale si è fermato a 12 miliardi di euro – come abbiamo già accennato – nel 2020 è salito a 18 miliardi di euro, segnando ben il 50% in più. Un trend in crescita, considerato che solo il gioco d’azzardo illegale online è arrivato a valere – secondo i dati più recenti – 18,5 miliardi di euro nel 2023, con i Monopoli che hanno chiuso quasi 300 siti illegali offshore nei primi nove mesi di quest’anno.

Durante il lockdown – come hanno dimostrato poi i dati raccolti successivamente – quella del calo del gioco d’azzardo in Italia è stata un’illusione. Il 16,3% degli italiani che lo praticava è calato al 9,7% durante le chiusure per poi risalire, quando le restrizioni sono state mano a mano tolte, al 18%; questi dati sono stati forniti da una ricerca condotta dall’Istituito superiore di sanità insieme all’Istituto Mario Negri, a Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), all’Università degli studi di Pavia e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano relativamente alle abitudini di gioco degli italiani. Il rischio concreto per i nativi digitali in pandemia Dalla ricerca congiunta è emerso anche come i giovani siano ampiamente coinvolti nel gioco e facilitati nelle modalità online di fruizione. Il 19,7% di chi giocava ha aumentato l’attività online (tra questi c’erano soprattutto giovani, fumatori, consumatori di cannabis e consumatori di alcolici). Tonino Cantelemi, psichiatra, psicoterapeuta, direttore dell’Istituto di terapia cognitivo interpersonale, commentando questi dati ha affermato che «la dipendenza del gioco è legata all’incapacità di provare piacere e quindi alla sua ricerca compulsiva e sempre più aggressiva. Questa incapacità, di cui sono vittime i giocatori, detta ‘anedonia’, è legata ad uno sviluppo adolescenziale compromesso dalla precocità di stimoli e anche da esperienze anaffettive durante l’infanzia». Il periodo del lockdown e la minaccia pandemica hanno «sicuramente incrementato il rischio di compromissione della salute mentale nella popolazione generale e in alcuni gruppi in particolare ma in realtà i fattori che spingono a cercare il piacere fino a restarne schiavi attraverso il gioco d’azzardo sono molteplici e come sempre molto legati alla storia individuale». In un contesto del genere, i rischi sono stati maggiormente dei più giovani, chiusi in casa e spesso impegnati a diversificare i modi in cui passare il tempo negli anni che ci hanno visti tutti costretti a trovare modi per passare il tempo.