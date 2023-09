L’app che è stata presumibilmente usata per i deepnude spagnoli è sotto accusa, a partire dal suo slogan

«Spogliate chiunque con il nostro servizio gratuito» – recita senza pudore l’home page dell’app (nella sua versione web) che è stata utilizzata, verosimilmente, nella cittadina spagnola di Almendralejo dai ragazzi di 12 e 14 anni su almeno 11 loro coetanee le cui foto di deepnude hanno iniziato a circolare nelle chat e sono state utilizzate per vere e proprie opere di sextortion. Proprio l’utilizzo esplicito di un determinato tipo di linguaggio, l’obiettivo dichiarato senza nemmeno mascherarlo, la relativa facilità di utilizzo (e di accesso) a questo tipo di servizio sono finite nel mirino di chi si sta occupando, a livello internazionale, di un caso clamoroso, che ha fatto scuola e che ben ci spiega – ancora una volta – quali possano essere le effettive distorsioni dell’intelligenza artificiale. L’app deepnude usata ad Almendralejo è davvero alla portata di tutti.

App deepnude usata ad Almendralejo: le modalità di utilizzo

Ci sono degli elementi che devono essere presi in considerazione. Innanzitutto, l’attuale portata di questo servizio. L’applicazione, infatti, ha una sua estensione pubblica anche attraverso i canali social tradizionali (su Twitter/X – dove l’ultimo messaggio risale proprio al 25 settembre: l’admin dell’applicazione chiede di sottoporre tutte le domande ufficiali sul meccanismo di funzionamento della piattaforma all’apposito indirizzo mail che è stato evidenziato anche sul sito web) e ha quasi 750mila iscritti al suo canale Telegram. Recentemente – in estate – era stato diffuso un dato sull’utilizzo quotidiano di questa applicazione: il bot che genera immagini di deepnude, infatti, è stato interrogato almeno 30mila volte al giorno, con dati in forte crescita e relativa espansione del mercato anche in oriente (soprattutto in Giappone, da dove provengono molti nuovi utenti).

Realizzare immagini di nudo è abbastanza semplice, grazie all’implementazione della tecnologia di Stable Diffusion. Bisogna caricare un’immagine di una donna (con le immagini di uomini, l’app non funziona) che non presenti abbigliamento troppo pesante. In pochi attimi, il bot è in grado di mostrare quella stessa immagine del tutto priva di vestiti, proprio come promette nel claim che campeggia in maniera inquietante in apertura della sua versione desktop.

Sotto accusa, oltre a questo claim, ci sono anche l’alta qualità del risultato (che sembra indistinguibile da una foto scattata realmente), l’assenza di una specifica evidente rispetto al fatto che l’immagine sia generata attraverso l’intelligenza artificiale (la filigrana con il logo dell’app, in basso a destra, può essere agevolmente rimossa, con un minimo di postproduzione), la mancata assunzione di responsabilità da parte del team dell’applicazione stessa.

Tutte le controversie sullo scarico di responsabilità su chi usa l’app (oltre al problema dell’age verification)

Questo è un punto particolarmente controverso. Nonostante il claim esplicito, in basso, il sito web della piattaforma di AI spiega di non essere responsabile per l’utilizzo che viene fatto delle immagini generate in questo modo. «Non rivendichiamo la proprietà del contenuto risultante – si legge -. Il nostro sito web è destinato all’uso personale e non commerciale. Sei l’unico responsabile delle immagini che crei o modifichi utilizzando il nostro sito web. Accetti che le tue immagini non violino diritti d’autore, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi». Inoltre, si chiede semplicemente di non utilizzare lo strumento per scopi non autorizzati o addirittura illegali.

Ma si tratta semplicemente di frasi vuote, perché non hanno alcun valore. Un po’ come il divieto di utilizzo ai minori di 13 anni o l’utilizzo consentito ai minori di 18 previo consenso dei genitori o dei tutori legali. Non una vera e propria barriera all’uso, non un sistema efficace di age verification. Basta una sorta di autocertificazione per aggirare l’ostacolo e accedere quantomeno alla demo che garantisce due risultati gratuiti (successivamente all’impiego dei crediti gratuiti, è possibile procedere solo dietro al pagamento di una somma di denaro per poter continuare a utilizzare il servizio). I due risultati gratuiti – a volte – possono bastare per rovinare la vita delle persone che, loro malgrado, cadono vittima di chi utilizza queste applicazioni in maniera del tutto impropria.

Già in passato Giornalettismo aveva trattato l’argomento delle app che creano deepnude. Ha anche evidenziato come siano stati presi provvedimenti nei confronti di questi stessi strumenti. Tuttavia, per il caso che stiamo affrontando nel monografico di oggi, ci sorprendono i toni espliciti utilizzati per promuovere l’applicazione, il successo dei canali social, l’assenza di una qualsiasi barriera inibitoria concreta per l’utilizzo di questo strumento. Non è un caso, insomma, che in Spagna si sia alzato un grido d’aiuto da parte delle famiglie e delle comunità coinvolte dall’uso malevolo dell’intelligenza artificiale.