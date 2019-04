Magalli dice di aver lasciato la sua ragazza di 22 anni, ma lei attacca: «Mai avuta una relazione con lui»

Giancarlo Magalli, 71 anni, ha affermato di essere stato impegnato in una relazione con Giada Fusaro, 22 anni. Quasi 50 anni, insomma, di distanza. Nel corso di un’intervista a Gente, il popolare conduttore – tra le altre cose – della trasmissione televisiva I Fatti Vostri ha annunciato che lui avrebbe deciso di interrompere la relazione, elencando le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione.

Giancarlo Magalli ha parlato di una fine della sua relazione con Giada Fusaro

«La nostra è stata un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre – ha raccontato Magalli -. Ma lei è una ragazza straordinaria e sono convinto che riuscirà a superare anche questa. Cosa non andava? Gli stili di vita sono diversi: lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Ecco, all’ennesima videochiamata notturna ho detto basta».

La storia tra Giancarlo Magalli e Giada Fusaro è sempre stata raccontata soltanto da Magalli, mentre la ragazza ha sempre smentito il legame, affermando che si è trattata sempre e soltanto di un’amicizia. «Ci sono state tante maldicenze sull’età – ha continuato Magalli -. Giada ne ha passate tante: attaccarla perché frequentava un settantenne è stato davvero troppo».

In ogni caso, il conduttore de I Fatti Vostri ha raccontato di aver messo fine a questa relazione. A incidere moltissimo, a quanto pare, sono state le differenze di abitudini tra i due. Compresa quella di utilizzare lo smartphone in un determinato modo e in determinati orari. Giada Fusaro era stata ospite de I Fatti Vostri per raccontare la sua esperienza di giovane atleta del mondo del karate che aveva subito delle molestie dal proprio allenatore.

Giada Fusaro ha smentito totalmente la ricostruzione fatta da Giancarlo Magalli

Ma la sorpresa arriva attraverso l’account Instagram di Giada Fusaro che ha smentito totalmente la ricostruzione fatta da Magalli a Gente o, comunque, l’interpretazione giornalistica che è stata fatta dalla rivista in merito alle parole dello stesso Magalli: «Ancora una volta è uscita un’intervista di Magalli in cui parlava della fine del nostro rapporto. Ragazzi, ma riuscite a pensare con la vostra testa dimostrando un minimo di intelligenza, o ragionate per sentito dire? – ha affermato la Fusaro – Sto subendo un nuovo attacco sui social per colpa di un’intervista di Magalli che nuovamente mi indica come sua fidanzata e si permette di dire persino che mi ha lasciata perché lo disturbavo con le videochiamate».

Infine, chiede ai suoi followers di aiutarla a smentire questa ricostruzione: «Ho già provveduto a smentire questa ricostruzione presso le testate giornalistiche – ha affermato in una stories su Instagram – e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai avuto alcuna relazione con Magalli e nessuno deve permettersi di farsi pubblicità sulla mia vita».

In effetti, Giada Fusaro aveva subito diversi insulti anche sulle sue foto più recenti. Non ha mai negato di non aver incontrato Magalli o di non aver avuto un legame di amicizia con lui. Ma è una cosa ben diversa parlare di relazione sentimentale. Con queste sue dichiarazioni, Giada Fusaro spera di mettere fine alle dicerie in merito a un suo presunto legame con Giancarlo Magalli.