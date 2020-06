Il fatto che George Floyd fosse positivo al coronavirus non c’entra nulla con la sua morte

L’autopsia ha rivelato anche un altro dettaglio rispetto al quadro clinico di George Floyd. Ovvero, la sua positività al Covid-19. Secondo l’esame autoptico, tuttavia, il 46enne afro-americano era asintomatico. Inoltre, l’esame post mortem può far emergere la positività al coronavirus anche diverso tempo dopo che questo si sia manifestato nell’organismo. Il team che ha condotto l’autopsia su George Floyd ci tiene a precisare che la sua positività al coronavirus non c’entri nulla con la sua morte.

George Floyd coronavirus, l’autopsia evidenzia la positività

Sempre dall’esame autoptico emerge che il 46enne presentava un restringimento delle arterie, ma che i suoi polmoni erano sani. Occorre dunque valutare complessivamente un quadro clinico decisamente stabile che non sarebbe stato compromesso se non ci fosse stato l’intervento violento dei quattro poliziotti.

La notizia della positività di George Floyd al coronavirus, inoltre, aveva già creato qualche dibattito sui social network, mettendo in correlazione questa causa con la sua morte. Ma un’affermazione del genere, come è stato riportato nel referto di 20 pagine, non ha alcun fondamento. Pertanto, la posizione dei quattro poliziotti di Minneapolis che lo hanno immobilizzato sembra aggravarsi.

George Floyd coronavirus e l’arresto degli altri tre agenti: le ultime notizie

Nei giorni scorsi era stato arrestato Derek Chauvin, colui che ha fatto pressione sul collo di George Floyd con il suo ginocchio. Nelle ultime ore, è stato disposto l’arresto anche per gli altri tre poliziotti che hanno collaborato al fermo del 46enne afro-americano. L’Attorney General del Minnesota Keith Ellison ha aggravato l’imputazione per l’ex agente Derek Chauvin da omicidio colposo a omicidio volontario. Gli altri poliziotti, invece, restano in stato di fermo in attesa di eventuali provvedimenti successivi.