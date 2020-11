Genovese voleva fuggire in Sudafrica. Ecco i dettagli

C’era un concreto pericolo di fuga da parte di Alberto Genovese, prima che venisse arrestato. Il tutto grazie a un intercettazione in cui Genovese comunica alla madre di voler andare in Sudafrica. Inoltre, nella medesima data, Genovese sollecita il rilascio del passaporto presso l’Ufficio Passaporti e contatta la Questura di Milano per sapere se il passaporto della fidanzata Sarah Borruso fosse stato sequestrato durante la perquisizione del suo attico.

Genovese fuga in Sudafrica, ecco le sue motivazioni

Qui inizia un film dai contorni quasi comici. Genovese organizza il suo viaggio adducendo le seguenti motivazioni attraverso i suoi legali. Afferma che: «Il loro assistito non aveva intenzione di fuggire, ma il viaggio in Sudafrica era stato programmato da tempo, al fine di evitare l’imbarazzo di farsi vedere in pubblico a causa di un trapianto di capelli che avrebbe dovuto affrontare».

Dunque ecco il reale motivo che avrebbe portato Genovese lontano dall’Italia. Sognava una folta chioma o forse il codino alla Fiorello. Ma gli inquirenti non hanno dato alcun credito a questa motivazione e inoltre l’imprenditore, che era a conoscenza dell’indagine nei suoi confronti, ha commesso un altro errore: quello di ordinare al signor S. di distruggere tutti i nastri delle registrazioni avvenute in casa sua.

Genovese fuga in Sudafrica e tentativo di distruggere i nastri

Anzi esattamente lo aveva definito “Il distruttore dei nastri”, convocato per cancellare ore e ore di contenuti che riprendevano Genovese di giorno e soprattutto di notte. Genovese era al corrente da tempo che erano in corso delle indagini a suo carico, essendo il suo appartamento perquisito e sottoposto a sequestro. Per tali ragioni non era giustificato a lasciare l’Italia e, soprattutto, ogni suo passo era controllato. Ma anche il signor S., capita la situazione, non ha accettato gli ordini del suo capo e si è rifiutato di cancellare il materiale.

Niente trapianto di capelli dunque e niente nastri registrati per mister “Sentimento” che ha visto la sua fuga durare giusto il tempo di tre telefonate, tutte sbagliate.