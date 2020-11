Il tempismo di Gasparri che esalta Pelé

Partiamo dal presupposto che il tweet di Maurizio Gasparri – come è nel suo stile – ha un palese intento polemico. In un momento di massimo lutto per il mondo del calcio italiano e mondiale sui social si trovano migliaia di commenti di cordoglio e di dispiacere per la morte di Diego Armando Maradona ma ci sono alcune voci fuori dal coro. Ieri sera c’è stata la pioggia di critiche per Riotta e per la sua allusione al fatto che il Maradona uomo non fosse tanto valido quanto il Maradona calciatore.

Gasparri Maradona: «Pelé il più grande calciatore di tutti i tempi»

Dio mio, che peccato abbiamo fatto per avere un concittadino come #Gasparri ??#Maradona pic.twitter.com/SSGAY3946O — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) November 26, 2020

Non è tanto l’affermazione di Gasparri ma il tempismo. Affermare che Pelé sia stato il più grande calciatore di tutti i tempi è un’opinione valida – condivisibile o meno – ma dirlo nel momento di massimo cordoglio per la perdita di Maradona, avvenuta mento di 24 ore fa, scatena le ire sui social. Quel tweet Gasparri lo ha pubblicato giusto qualche ora dopo l’annuncio della morte del Pibe de Oro.

Gasparri ricoperto di insulti

Sono in tanti ad aver dato retta alla provocazione del politico legato a Forza Italia e ora quel tweet sui social – così come il suo nome – è un covo di insulti anche estremamente volgari da parte di chi non ha apprezzato il tono polemico in seguito alla morte di Maradona.

Gasparri morirà senza che nessuno lo caghi nel presente e nel passato

è solo una lurida merda nera https://t.co/pjrs4zmZcP — Teddy BAGPIPE🚩 (@PivaEdoardo) November 26, 2020

Se si conosce Gasparri, il tweet è molto molto chiaro. Se non lo si conosce, con questo tweet ci si fa una chiarissima idea di chi è Gasparri. — Pilux76 (@PierluigiDAnnun) November 26, 2020

Gasparri dice che @Pele è il giocatore più grande di tutti i tempi . Può darsi. Non lo so. Di certo lui non sarà ricordato come il politico più grande di tutti i tempi. Quasi sicuramente non sarà ricordato nemmeno come politico… o non verrà ricordato proprio. — 🇮🇹🇸🇳🇪🇺🇵🇸 Paul Lamanski 🇵🇸🇪🇺🇸🇳🇮🇹 (@PaulLamanski) November 26, 2020