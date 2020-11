Il non detto: esiste già lo Stadio Diego Armando Maradona

Questa mattina il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha annunciato l’avvio dell’iter per l’intitolazione del San Paolo al Pibe de Oro. Insomma, uno stadio Diego Armando Maradona per ricordare e celebrare la figura del calciatore più iconico della storia del club partenopeo. Un omaggio che, però, non sarebbe innovativo. A Buenos Aires un impianto a nome de ‘el Diez’ esiste già, dal lontano 2003. E a disputare i propri match in quello Stadio è L’Argentinos Juniors, squadra in cui Maradona ha mosso i suoi primi passi nel mondo del pallone, sia a livello giovanile sia da professionista.

L’impianto, situato nel quartiere Villa General Mitre, è stato inaugurato nel lontano 26 dicembre del 2003. Diciassette anni fa l’Argentinos Juniors disputò lì il suo primo match. Un’intitolazione più unica che rara, con lo Stadio dedicato a un calciatore ancora in vita. Oggi, però, Buenos Aires non sarà l’unica. Napoli si appresta a seguire l’esempio e, a breve, l’iter dovrebbe essere completato. Chissà se già con l’inizio del nuovo anno o dopo la fine del campionato tuttora in corso.

Stadio Diego Armando Maradona, a Buenos Aires esiste dal 2003

Storie che si intrecciano, città che – ancora una volta – si intersecano attraverso la la storia e la vita di un uomo. Una unione nata dal pallone e che ora si lega ancor di più con la scelta di Napoli. Perché se per l’Argentina e Buenos Aires Diego Armando Maradona ha rappresentato l’essenza del calcio, per la città partenopea il Pibe de Oro ha segnato la via del riscatto. Il tutto partendo da un pallone che spesso divide, ma lì ha unito. E ora, con quello che a breve sarà l’ex Stadio San Paolo, il nuovo totem dedicato a Maradona terrà vivo il ricordo dell’uomo che raccoglieva in sé tutta l’essenza della città.