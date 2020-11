Smettetela di paragonare Maradona a Caravaggio

«Una stronzata così non si sentiva da quando l’uomo inventò internet». Parafrasiamo una frase storica di Febbre da Cavallo per descrivere il fenomeno che sta circolando sui social network nelle ultime ore, da quando è stata diffusa dai media argentini la notizia della morte del Pibe de Oro. In molti stanno proponendo un assurdo paragone: Maradona come Caravaggio. Il motivo? Voler dimostrare come non si possa oscurare il ricordo di ‘el Diez’ ricordando fatti della sua vita privata. Il fine ultimo è giusto e più che legittimo, ma la misura utilizzata per comparare le vite dei due artisti è del tutto fuori luogo.

LEGGI ANCHE > Per Filippo Facci, Maradona è «un cervello strappato a una favela»

In molti hanno voluto sottolineare un aspetto: la vita fuori dal campo di Maradona è stata spesso incorniciata dagli eccessi (con i riferimento all’utilizzo di sostanze stupefacenti), ma quel che è accaduto fuori dal terreno di gioco non può oscurare e offuscare quel che ha rappresentato ‘el Diez’ all’interno del manto erboso. È giusto, perché il Maradona con il pallone tra i piedi e il Diego Armando fuori sono la stessa persona, ma non si può sminuire la sua grandezza calcistica (che ha rappresentato una rivincita per l’Argentina e per il Napoli) citando episodi che nulla hanno a che fare con la sfera di cuoio.

Maradona come Caravaggio, l’assurdo paragone sui social

Eccessi che la rete prova a sminuire (giustamente), ma utilizzando quel paragone sbagliato di Maradona come Caravaggio. Ma perché è nato questo parallelo? Per sottolineare come il grande artista e pittore non avesse condotto una vita e un’esistenza nel rispetto delle regole. E in molti citano la sua condanna a morte dopo esser stato ritenuto colpevole di un omicidio durante una rissa. Poi, come narrano le sue biografie, la sua personalità era abbastanza irrequieta. Ma se questo basta per mettere sullo stesso piano quel che di sbagliato ha fatto Maradona (che lo ha fatto solo contro se stesso) con quanto fatto da Caravaggio nel 1500, allora c’è un problema di base.

(foto di copertina: da Pixabay)