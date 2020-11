Laura Pausini non sa cos’è una notizia

Ieri, mercoledì 25 novembre, è stata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Eventi e approfondimenti hanno raccontato di come questo sia un tema di stretta attualità e, purtroppo, quotidianità. E proprio ieri in Italia ci sono stati altri due femminicidi: uno in provincia di Padova e uno in provincia di Catanzaro. Due episodi che sono stati trattati da molti (quasi tutti) i media, compresi tutti gli approfondimenti dedicati a questa Giornata. Poi, nel tardo pomeriggio, dall’Argentina è arrivata la notizia della morte di Diego Armando Maradona e, come inevitabile, l’attenzione dei media (e dei social) è stata catalizzata da questo evento. Ma Laura Pausini su morte Maradona parte all’assalto e critica chi ha dedicato spazio al decesso del campione argentino, togliendolo al tema della violenza sulle donne.

«In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personale diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate – scrive Laura Pausini sul suo profilo Instagram -. Oggi non sono la notizia più importante di questo Paese, nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare».

Laura Pausini su morte Maradona e il senso della notizia

Parlare della violenza contro le donne e farlo quotidianamente è una richiesta legittima. I femminicidi, gli stupri e le violenze che gli uomini perpetrano sulle donne sono un cancro di questa società e devono essere combattute. Ma Laura Pausini pecca nella presunzione di voler indicare quali argomenti da seguire e da trattare. Perché, purtroppo, la notizia della morte di Diego Armando Maradona è un qualcosa che ovviamente deve essere trattata dai media e su cui i lettori-spettatori-radioascoltatori volevano e vogliono saperne di più. In tempo reale.

Questo non vuol dire che nella giornata di ieri (la vera critica dovrebbe essere il fatto che troppo spesso non si parli della violenza contro le donne che, purtroppo, conta episodi quotidiani) non si siano affrontate i temi della Giornata del 25 novembre. Per questo il commento di Laura Pausini su morte Maradona è fuori luogo e fuori fase.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Laura Pausini)