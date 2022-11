GAS, l’applicazione che incentiva i commenti positivi, è la più scaricata negli Stati Uniti

GAS tra fine ottobre e inizio novembre è diventata l’applicazione gratuita più scaricata dell’App Store negli Stati Uniti, superando TikTok e BeReal. Il nome dell’applicazione deriva dall’espressione inglese “To gas someone up”, che significa esaltare qualcuno per aumentare la sua autostima. Lo scopo di GAS è infatti di promuovere lo scambio di commenti e pensieri positivi e gentili tra gli utenti. GAS per il momento è disponibile solo in alcuni Stati degli Stati Uniti e dallo scorso agosto è stata scaricata oltre mezzo milione di volte.

La storia di GAS comincia cinque anni fa

Cinque anni fa l’applicazione TBH, che sta per “To be honest” che significa “per essere onesti”, è diventata molto popolare soprattutto tra gli adolescenti negli Stati Uniti. Anche TBH serviva per permettere agli utenti di complimentarsi a vicenda e per incentivarli a farlo. Tre mesi dopo il lancio è stata acquistata da Facebook che l’ha chiusa poco dopo. Nikita Bier, che è stato uno dei cofondatori di TBH, ora ha creato GAS, che è molto simile a TBH in quanto consente agli utenti di creare dei sondaggi da sottoporre agli altri utenti. La particolarità è che le risposte che si possono scegliere contengono solo frasi positive. Gli utenti su GAS interagiscono per la maggior parte in forma anonima ma come avviene per altre applicazioni, come NGL, è possibile sottoscrivere una sorta di abbonamento (nel caso di GAS l’abbonamento si chiama “God Mode” e costa 7 dollari a settimana) per scoprire il nome di chi si nasconde dietro al voto anonimo, che è segnalato sull’applicazione dall’emoji della fiamma. Bier, il creatore di GAS, ha detto a Bloomberg di aver strutturato l’applicazione in questo modo perché voleva «ripetere quello che avevo già fatto cinque anni fa, cioè aumentare l’autostima degli adolescenti e diffondere positività».