I no vax continuano a dire che Del Debbio «si è convertito ai vaccini» e Mario Giordano no (e per questo l’hanno sospeso)

Mentre Fuori dal Coro di Mario Giordano è andato in onda nei giorni scorsi annunciando la tradizionale pausa natalizia relativa all’organizzazione del palinsesto Mediaset, stanno ancora andando in onda le ultime puntate – prima di una altrettanto corposa pausa natalizia – di Diritto e Rovescio, il talk show di approfondimento di Paolo Del Debbio. Nonostante le rassicurazioni dei rispettivi conduttori, il popolo dei no-vax sui social network continua a gridare al complotto e a trarre le proprie conclusioni affrettate.

Il complotto di Fuori dal coro, secondo i no-vax

Su Twitter, ad esempio, circolano con sempre più insistenza messaggi simili a questo:

Del Debbio è diventato peggio di Brindisi.

E ora capisco perché questa settimana vanno in onda solo #DrittoeRovescio e #ZonaBianca. Mario Giordano e #Fuoridalcoro sospesi. — Denis 🎅🎄 (@todorov_denis) December 16, 2021

Si mettono cioè a confronto i due stili di conduzione di Del Debbio e Giordano e si ricerca in questa diversità la causa della sospensione di Fuori dal Coro anticipata rispetto a Diritto e Rovescio. Una sorta di complotto che, però, non ha ragione d’essere. Non è bastato l’annuncio di Mario Giordano, il 14 dicembre scorso (appena tre giorni fa), a placare gli animi dei suoi telespettatori arrabbiati con Mediaset e con la costruzione dei palinsesti. Il giornalista aveva annunciato la pausa natalizia, proprio per evitare possibili fraintendimenti sulla sospensione della sua trasmissione.

Noi siamo sempre #Fuoridalcoro ma vi ricordo che stasera non siamo in onda. Torniamo l’11 gennaio più carichi che mai. Siamo già al lavoro per le nuove puntate. Aspettatevi di tutto!!! — Mario Giordano (@mariogiordano5) December 14, 2021

Evidentemente, il popolo no-vax teme di perdere la propria trasmissione preferita, ma innesca sicuramente un cortocircuito che deve far riflettere. L’utente con questo tipo di profilo, evidentemente, non riesce a fidarsi nemmeno degli stessi protagonisti che intende tutelare con i suoi tweet e cerca il complotto a tutti i costi, al fine di ottenere più visibilità e più condivisioni. Fuori dal Coro non è stato sospeso e non chiuderà. Con buona pace di tutti.