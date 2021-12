Cos’è questa storia della “sospensione” di Fuori dal coro e Dritto e Rovescio

Si parla di "ferie natalizie" prolungate per i due talk show. I conduttori fanno sapere di non aver ancora ricevuto alcun ordine di servizio, ma molti quotidiani parlano di una decisione presa proprio da Berlusconi per frenare la propaganda no vax. Con un obiettivo: il Quirinale

Dicembre e gennaio, due mesi infarciti di feste e festeggiamenti. Lunghe settimane in cui moltissimi italiani saranno avvolti dallo stress per l’acquisto dei regali e per l’organizzazione di pranzi e cene per riunire famiglie e amici. Ed è anche tempo di polemiche televisive. Da alcuni giorni, infatti, si parla di una decisione presa dai vertici di Mediaset: una lunga – più lunga del solito – sospensione “natalizia” per i programmi di Rete4 condotti da Mario Giordano e Paolo Del Debbio. Uno stop che, temporalmente, sarebbe di gran lunga superiore a quello “concesso” negli anni precedenti e – soprattutto – più prolungato rispetto agli altri talk show in onda sulla stessa rete. Ma cosa ne sappiamo di questa storia?

In tanti – e non parliamo solamente di social media, ma anche di testate autorevoli – parlano di una mossa fortemente voluta da Silvio Berlusconi. E i motivi sembrano essere molti, all’apparenza distanti ma uniti da un unico fil rouge: il tentativo di correre in direzione Quirinale. E, per questo motivo – come riportano oggi i quotidiani La Stampa e Il Foglio – l’ex Cavaliere vorrebbe che nella sua televisione non fosse dato più spazio alla propaganda no vax (declinata anche nelle proteste contro il Green Pass e, più in generale, contro il governo Draghi che Forza Italia sostiene fermamente). Una mossa forte che, secondo queste indicazioni, sarebbe confermata anche dal lasso temporale di queste lunghe “ferie natalizie” concesse al duo Giordano-Del Debbio.

Giordano-Del Debbio, la storia dei loro talk sospesi

Perché si parla di uno stop a Fuori dal Coro (in onda il martedì) e a Dritto e Rovescio (trasmesso su Rete4 il giovedì) di circa 50 giorni. Mario Giordano, dunque, completerà (o dovrebbe completare) il suo 2021 in diretta martedì 7 dicembre, mentre Paolo de Debbio inizierà quelle “ferie” da giovedì 9. Il doppio appuntamento con i due talk show dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, a questo punto) tornare in onda il 25 e il 28 gennaio. Il lasso temporale è importante: sospensione natalizia che inizia a ridosso dell’entrata in vigore del decreto che ha istituto il Super Green Pass e ripresa delle trasmissioni dopo la fine della validità di quel decreto (il 15 gennaio, se non sarà rinnovato) e a pochi giorni dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Cosa dicono i diretti interessati

Ma, almeno per il momento (ovvero alle 13 del 1° dicembre 2021) il duo Giordano-Del Debbio non ha avuto conferme di queste lunghe “ferie” natalizie. Il primo a parlare è stato ieri, in collegamento con Un giorno da Pecora (su Rai Radio1), il conduttore di Dritto e Rovescio.

«Sui siti hanno scritto che io e Mario Giordano ci fermiamo per troppo tempo, ma io l’ordine di servizio non l’ho ancora ricevuto. Io non occhieggio a nessuno, i no vax mi attaccano violentemente spessissimo, ultimamente anche su WhatsApp. Ho fatto la terza dose, sono assolutamente favorevole al vaccino. Io faccio un dibattito e per farlo bisogna esser in due, non si può fare un talk show con una sola voce. Io faccio parlare tutti ma poi a casa ognuno si fa la sua opinione. Io faccio così, se non vogliono che faccia così lo fa un altro, ci sono tanti conduttori in Italia». E poi, sull’eventualità di una mossa di Berlusconi per tentare la scalata al Quirinale, Del Debbio ha tagliato corto: «Io non sono per nulla preoccupato da questa eventualità. Non non voglio sapere nulla, faccio il mio lavoro. Le intenzioni del presidente Berlusconi non mi riguardano. Non lo sento da un pò di tempo ma mi hanno detto che lui ci crede molto. Cosa c’entri la mia trasmissione con la sua eventuale elezioni al Colle, comunque, mi sfugge». E Mario Giordano? Ieri è andata in onda quella che dovrebbe essere la sua penultima puntata per il 2021. In diretta non ne ha parlato, ma su Twitter ha scritto:

«Ogni volta che andremo in onda». Un messaggio ai telespettatori? Sta di fatto che gli altri talk show di casa Mediaset proseguiranno, come ogni anno. Nicola Porro e la sua Quarta Repubblica si fermeranno dal 6 dicembre al 10 gennaio, Veronica Gentili con Controcorrente chiuderà il 2021 il 19 dicembre per poi tornare in onda il 9 gennaio. Sui generis, invece, Zona Bianca: Giuseppe Brindisi, infatti, non farà “pause” e proseguirà con la sua trasmissione. Senza soluzioni di continuità.