Al Tg1, il monologo sulla «cultura del gender che fa perdere identità, un po’ come nei regimi»

Da qualche tempo, il Tg1 ha deciso di dare spazio – all’interno della sua edizione serale delle 20, quella più vista e più attesa dal pubblico televisivo – a interventi quasi “editoriali”, opinioni di giornalisti ed esperti su alcuni dei temi più caldi del momento. In seguito a tutte le polemiche della giornata di ieri intorno alla bufala – che ha persino costretto la Commissione Europea a fare un passo indietro su un codice di comunicazione interno, per i suoi dipendenti – dell’Europa che vuole abolire la parola Natale, la testata principale della rete ammiraglia ha deciso di dare voce al giornalista Alessandro Barbano, che ha detto la sua in un minuto e mezzo (su un’edizione che – grosso modo – oscilla sempre intorno ai 30 minuti), sulla cosiddetta “teoria del gender“.

LEGGI ANCHE > La pioggia di critiche al servizio del Tg1 sul green pass in cui si simula la giornata-tipo di un no-vax

Tg1 sul gender, l’intervento di Alessandro Barbano

«È una ideologia quella che si è affermata in occidente, che ha una grande promessa: l’idea di un mondo pacificato e senza violenza. Si realizza in tutti gli ambiti della vita, è un’ideologia totalitaria e si realizza eliminando le differenze che sarebbero fonte di discriminazione e di potere. Ma eliminando le differenze si approda a una neutralità che elimina ogni identità. Un po’ quello che è accaduto con i regimi: i loro cittadini erano senza identità. È un po’ quello che accade con la cultura del gender, che è parte di questa ideologia: promette una eguaglianza al prezzo di una neutralità che esclude il maschile e il femminile. Ma dentro la storia del femminile c’è una storia di 300 anni di diritti: immaginate cosa può essere una società che elimina le sue differenze storiche e culturali. È una società che non ha più nessuna identità».

Cancel culture come ideologia totalitaria, “cultura gender” e altri dogmi dell’estrema destra. Sembra Fox News ma è il TG1 delle 20, complimenti a tutti pic.twitter.com/Fa8Fr7s45q — Simone Fontana (@simofons) November 30, 2021

Le critiche sui social network sono arrivate immediatamente: cancel culture, teoria del gender, paragoni con i totalitarismi vanno in onda sulla televisione pubblica, ottenendo anche uno spazio in proporzione molto importante. Il tutto a una sola voce, quella del giornalista Alessandro Barbano appunto, che non è stato interrotto da alcun tipo di contraddittorio.