Toscana Tv concede «un momento di riflessione e di pausa professionale» a Giorgio Micheletti

Alla fine, Toscana TV ha deciso di sospendere per un periodo di tempo il giornalista – storico volto delle trasmissioni sportive – Giorgio Micheletti. Quest’ultimo era in collegamento con Greta Beccaglia nel momento in cui l’inviata presso lo stadio Castellani di Empoli ha ricevuto, da un tifoso successivamente identificato e denunciato, una pacca sul sedere. Un gesto di violenza, una molestia in piena regola, che Greta Beccaglia non ha mancato di sottolineare, parlando chiaramente con l’uomo: «Questo non lo puoi fare». Tuttavia, la reazione sorprendente del giornalista in studio è stata quella di dire: «Non te la prendere, vai avanti». Ora, proprio in virtù di questo modo di affrontare la situazione di emergenza, l’emittente ha deciso – attraverso un comunicato – di sospenderlo.

Giorgio Micheletti è stato sospeso da Toscana TV

«Abbiamo condiviso con il giornalista Giorgio Micheletti – si legge nel comunicato – di concedergli l’opportunità di un momento di riflessione e di pausa professionale nella conduzione del format ‘A Tutto Gol’, al fine di chiarire lo svolgimento dei fatti riservandoci di valutare eventuali provvedimenti disciplinari».

Giorgio Micheletti, dopo la reazione a caldo, aveva condannato il gesto dell’uomo che aveva colpito Greta Beccaglia. E aveva manifestato solidarietà all’inviata da Empoli, esattamente come gli altri suoi colleghi. Tuttavia, il fatto di non aver gestito in maniera lineare la situazione che si era venuta a creare in diretta lo ha esposto a critiche. In un’intervista a Repubblica, Micheletti aveva dichiarato che gli attacchi ricevuti si basavano su quanto visto, “a carte scoperte” e non in presa diretta. Greta Beccaglia aveva allo stesso modo sottolineato che, in quel momento, la reazione di Micheletti era stata sbagliata, ma che lei si è sempre sentita tutelata umanamente e professionalmente dal giornalista di “A Tutto Gol”.