L’America dei Vip – Francesco Facchinetti: «Avrei voluto Hillary, ma vincerà Trump» | INTERVISTA

Sulle elezioni Usa che oggi vivranno la loro ultima, frenetica giornata prima dello scrutinio (i primi risultati arriveranno intorno alle 4/5 di mattina, ora italiana), continua il percorso di Giornalettismo tra i vip italiani, per sondare le loro impressioni e le loro idee. Ecco quelle di Francesco Facchinetti su elezioni Usa.

Se fosse in America, chi voterebbe?

Non voterei nè Trump, né Biden. Avrei voluto Hillary Clinton, sarebbe il miglior Presidente per l’America. Molto forte sulla politica interna, lo ha dimostrato anche durante il cammino con Obama Presidente quando lei c’era, e fortissima sui rapporti internazionali. Peccato non ci sia tra quei due candidati.

Chi vincerà: Trump o Biden?

Vincerà Donald Trump. L’America non è quella che vediamo nei film o sui magazine, non è New York, non è Miami e nemmeno Los Angeles. Io ho avuto la fortuna di conoscere l’America interna, ho fatto il coast to coast, ho visto le diverse caste e soprattutto è importante distinguere chi vota, chi possiede capacità di voto. E per la maggior parte sono votanti che seguono la polarizzazione. Trump, con il suo fare aggressivo, prende l’americano vero che non vuole contaminazioni con altre nazioni. Esempio: quando disse che avrebbe voluto fare il muro per dividere America e Messico, i veri americani, quelli che non pensano che sia un “folle”, erano dalla sua perché gli ispanici, sono visti come dei ruba lavoro. Questo è Trump, questa è l’America. Non un sogno, ma un popolo che deve ribadire il suo potere economico sempre e comunque.

Che cosa succederà dopo?

Sono curioso di capire che cosa succederà nel dopo legato anche alla pandemia. Questa sarà una sfida che per Trump non è fuoco amico, non gli basterà il megafono. Bisogna aspettare…

