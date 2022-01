Percentuali, vaccini e tweet: dopo Fusaro, anche Francesca Donato

Un caso del genere era stato già ampiamente rappresentato da Diego Fusaro. Quest’ultimo aveva in qualche modo dimostrato l’efficacia dei vaccini sottoponendo alla platea dei suoi followers su Twitter il seguente assunto: «21 dicembre 2020: 87.889 tamponi, 10.872 positivi. 21 dicembre 2021: 851.865 tamponi, 30.798 positivi». La percentuale del 21 dicembre 2021 nel rapporto positivi/tamponi processati era del 3.61%, decisamente inferiore rispetto a quella dell’anno precedente. Nelle ultime ore, un discorso simile è stato affrontato da Francesca Donato, europarlamentare eletta in quota Lega. Un suo tweet, ancora una volta, ha dimostrato involontariamente l’efficacia dei vaccini nel limitare gli effetti gravi del coronavirus sulla popolazione.

Francesca Donato dimostra, inconsapevolmente, l’efficacia dei vaccini

Ieri, 18/01/2022, con quasi 90% Italiani inoculati:



– 434 morti.

Un anno fa, 18/01/2021, senza Pfizer, Moderna ecc:

– 8.824 contagi

– 377 morti.

Fine anche della favola “grazie al

vaccino abbiamo ridotto i morti…” — Francesca Donato (@ladyonorato) January 19, 2022

C’è ben poco da fare. Il concetto di percentuale proprio non scende giù agli scettici dei vaccini. Se si considera il numero totale di contagi delle ultime ore, nonostante il numero più elevato di decessi, si nota che le percentuali sono state completamente abbattute rispetto a un anno fa. Attualmente, i morti sui positivi sono lo 0,19%, mentre un anno fa i morti sui positivi erano il 4,27%. Per un totale di un 78% di morti in meno in seguito alle vaccinazioni.

Un problema che non è sfuggito al popolo di Twitter che ha commentato con molta insistenza l’assunto proposto dall’eurodeputata Francesca Donato.