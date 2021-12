I problemi con la matematica social del turbofilosofo Diego Fusaro

Ha pubblicato un tweet per dimostrare il non funzionamento dei vaccini, ma ha dimostrato l'esatto contrario

Le migliori scoperte sono quelle che avvengono inconsapevolmente. Anzi, sono quelle che – seguendo il sistema del filosofo tedesco vissuto a cavallo tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento – vengono scoperte attraverso la dialettica della tesi e dell’antitesi che, alla fine, vengono tradotte (in forma conclusiva) nella sintesi. Ed proprio quello che è accaduto al pensatore dei pensatori moderni Diego Fusaro che nel tentativo di dimostrare l’inefficacia dei vaccini anti-Covid (e della campagna di immunizzazione) riesce – a sua insaputa – a dimostrare l’esatto opposto.

Ovviamente stiamo dando per scontato che Diego Fusaro stia proseguendo la sua battaglia contro il vaccino, nel tentativo di dimostrarne la non efficacia. Però – ma siamo nel mondo della fantasia utopica – non possiamo non pensare a quella probabilità dello o,ooo1% che il filosofo sia sia convertito sulla via di Damasco. Ma, non sapendolo, proviamo a ragionare basandoci sulla sua coerenza.

Tutto chiaro, no? I dati parlano chiaro e sono riferiti al confronto tra il 21 dicembre del 2020 e lo stesso giorno del 2021. Un paragone che, secondo Diego Fusaro è impietoso e dimostrerebbe l’inutilità della campagna di immunizzazione.

Diego Fusaro dimostra (a sua insaputa) che i vaccini funzionano

«21 dicembre 2020: 87.889 tamponi, 10.872 positivi. 21 dicembre 2021: 851.865 tamponi, 30.798 positivi». Nel mondo reale – e non solo in quello filosofico – questi numeri non possono che confermare la bontà dei prodotti anti-Covid utilizzati nei centri vaccinali italiani (e non solo). Perché il rapporto è molto semplice. Un anno fa il rapporto positivi/tamponi processati era del 12.36%, nello stesso giorno (ma un anno dopo) il rapporto positivi/tamponi processati è del 3.61%. Insomma, se i numeri cambiano non possono cambiare le regole standard della matematica. E alla fine, nella turbofilosofia, a vincere è sempre la logica e il buon Fusaro è riuscito nell’impresa di smentire se stesso con un pezzetto di carta. Ma lui ancora non lo sa.