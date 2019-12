Forza Nuova denuncia Pizzarotti perché a Parma possono manifestare solo gli antifascisti

Il paradosso che va contro la Costituzione. Accade a Parma dove è stato presentato un esposto nei confronti del primo cittadino – l’ex pentastellato Federico Pizzarotti – da parte del movimento di estrema destra Forza Nuova. Il motivo? Il sindaco consente solamente manifestazioni a chi si dichiara apertamente antifascista. Insomma, tutto in linea con la Costituzione che, occorre ribadirlo, sottolinea come l’Italia ripudi ogni germe e rigurgito nostalgico del fascismo. Ed ecco che Forza Nuova denuncia Pizzarotti.

«Saremo di fronte al tribunale di Parma, per denunciare il sindaco Pizzarotti e il consiglio comunale responsabili di aver bloccato con il pretesto della ‘mozione antifascista’ – ha dichiarato Stefano Cirella, segretario provinciale della sezione di Forza Nuova a Parma -, il nostro pieno diritto di manifestare nelle piazze della nostra città, negando al movimento politico Forza Nuova la concessione del suolo pubblico, per la diffusione di idee politiche». La mobilitazione è in programma venerdì 6 dicembre, con tanto di conferenza stampa (alle ore 11) davanti al tribunale.

Forza Nuova denuncia Pizzarotti

«Forza Nuova mi ha appena denunciato perché a Parma, per utilizzare sale pubbliche, bisogna dichiararsi per la Costituzione italiana e dirsi antifascisti – ha scritto su Facebook Federico Pizzarotti -. Loro si rifiutano, evidentemente perché sono orgogliosi di essere fascisti. Ma non a Parma, Medaglia d’oro alla Resistenza, finché sarò il sindaco. Per me la denuncia di Forza Nuova è una medaglia al valore. Non un passo indietro».

Fiore parla di «attentato alle libertà costituzionali»

Nell’annuncio di Forza Nuova denuncia Pizzarotti, il leader Roberto Fiore fa riferimento alla libertà costituzionale di espressione di pensiero, parlando di «sopruso, un attentato alle nostre libertà costituzionali». In realtà, l’Italia è per Costituzione antifascista e il sindaco di Parma chiede solo di dichiarare la propria lontananza ai dettami e ai pensieri fascisti prima di poter manifestare. Nulla più. Lo dice la Costituzione.

