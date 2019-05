Sono durate poco, purtroppo, le poesie di Fiumicino contro l’odio. L’iniziativa di coprire simboli e slogan neofascisti con messaggi poetici di amore e tolleranza è durata il tempo di una notte: oggi quegli stessi fogli sono stati imbrattati con nuove svastiche realizzate con lo spray nero.

Ancora svastiche a Fiumicino, per coprire le poesie apparse martedì

Il sonetto 28 di William Shakespeare copriva uno degli slogan di Forza Nuova: ora invece delle parole del genio inglese, c’è una nuova svastica. Il gesto di combattere l’odio con la poesia e la cultura, che ancora non è stato rivendicati dall’autore o dagli autori, purtroppo ha avuto vita breve. Il fatto che le nuove svastiche siano state realizzate però a tempo di record dimostra che avevano colpito nel segno. L0iniziativa a Fiumicino infatti era diventata virale sul web e nei media, evidentemente infastidendo chi invece voleva continuare a promuovere sentimento violenti. Alcuni dei fogli sono stati addirittura strappati, e a pochi distanza dal centro del comune romano è apparso anche un messaggio rivolto al sindaco di Fiumicino Esterino Montino. «Montino come Pallotta!» si legge sul muro, con accanto l’immancabile svastica. Il primo cittadino si era esposto contro la manifestazione organizzata da Forza Nuova lo scorso 23 marzo a via Torre Clementina per celebrare il centenario della nascita dei Fasci da Combattimento.

