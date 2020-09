Raffaele Fitto positivo al coronavirus: è appena uscito dalla competizione elettorale

Comizi, incontri, appuntamenti elettorali. E poi ancora, conferenze stampa e interviste dopo l’election day. Molto spesso Raffaele Fitto è stato visto in televisione senza mascherina. Ora, Fitto positivo al coronavirus è la notizia del giorno, dopo l’annuncio dell’ex candidato governatore della regione Puglia (sconfitto da Michele Emiliano) sui social network.

LEGGI ANCHE > Oltre Forza Italia e il PPE, ecco il progetto di Raffaele Fitto

Fitto positivo al coronavirus, la sua dichiarazione

«Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a presto e spero che almeno su questo gli oliatori professionisti si prendano una pausa». Il candidato del centrodestra si è sottoposto al tampone, insieme alla sua famiglia, dopo aver ricevuto – nella giornata di ieri – la notizia che un suo collaboratore era risultato positivo al coronavirus.

Fitto positivo, tra campagna elettorale e interviste post voto

L’annuncio sui suoi canali social è servito anche come implicito avvertimento per le tante persone che negli ultimi giorni, cittadini ma anche giornalisti che lo hanno intervistato, hanno avuto contatti con lui. Per le elezioni regionali in Puglia, infatti, Raffaele Fitto non si è mai risparmiato, con diversi appuntamenti anche nella stessa giornata. Un esempio di come, quando si abbassa anche solo leggermente la guardia per rincorrere un obiettivo che non tenga conto dei rischi del contagio, il coronavirus possa essere ancora insidioso.

Sempre nel corso della campagna elettorale, anche un altro candidato alle regionali – il veneto Arturo Lorenzoni – era stato trovato positivo al coronavirus. L’esponente del Partito Democratico, tra l’altro, era in piena campagna elettorale e ha dovuto attendere la negativizzazione prima di riprendere le sue attività normali.