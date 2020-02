Fiorello e Tony Renis cantano Quando Quando Quando a Sanremo 2020

Grande momento di spettacolo stasera con Fiorello sul palco di Sanremo 2020 con Tony Renis. Dopo il giorno di riposo, quello che Amadeus ha definito come il più grande show man al mondo torna a cantare dopo aver intonato due sere fa “La classica canzone di Sanremo” già tormentone sul web. Fiorello si esibisce con Tony Renis in un Quando Quando Quando metà in italiano e metà in inglese in un momento davvero bello e intenso. L’81 enne artista tra i cantanti italiani più famosi del mondo torna così all’Ariston dopo il 2004 quando fu anche il direttore artistico.

Il duetto Tony Renis e Fiorello incanta l’Ariston

La storia del Festival di Sanremo la fanno momenti come questo. Fiorello ha scelto una giacca speciale per trasportare Las Vegas direttamente a Sanremo. Compositore di successi mondiali, Quando quando quando in testa, grande produttore e anche vincitore di Sanremo. La leggenda Tony Renis, nominato anche agli Oscar, scende la celebre scalinata col suo stile inconfondibile e si prepara a cantare con Fiorello. «Non sono contento di te», dice subito a Fiorello. Perché? Lo showman non ha fatto cantare Quando quando quando nella serata delle cover. La gag è proprio la scusa per cantare in duetto una versione swing del capolavoro. Le risate non mancano di sicuro, tra intonazioni di la bemolle e mi bemolle, ma il silenzio reverenziale avvolge il teatro al momento dell’esibizione. Ed è subito Brodway, tra gli scintilli dei costumi e gli applausi del pubblico a ritmo.