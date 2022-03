La storia della felpa di Macron, che starebbe imitando lo stile social di Zelensky

Emmanuel Macron è uno tra i leader protagonisti della crisi in Ucraina e, senza ombra di dubbio, tra coloro che operano una maggiore corrispondenza con Vladimir Putin. Non è raro vederlo protagonista di prime pagine e di sue fotografie in rete ne girano molte. Nella giornata di oggi, in particolare, la stampa francese parla della felpa che Macron indossa nelle fotografie pubblicate sul profilo Instagram della fotografa Soazig de la Moissonnière. L’osservazione fatta sui social è che la scelta di indossare una felpa e di portare un look trasandato sia ispirata alle immagini che il leader ucraino Zelensky condivide sui social. La questione felpa Macron, però, non è proprio questa.

Felpa Macron: il presidente della Repubblica francese indossa felpe non di rado

Andando a vedere le fotografie del leader da inizio conflitto è capitato più di una volta che indossasse delle felpe ma, a onor del vero, Macron alterna le classiche vestite formali con giacca e cravatta a look più sportivi già da ben prima che esplodesse il conflitto in Ucraina per mano della Russia. Basta andare sul profilo della fotografa citata per rintracciare facilmente una serie di scatti in cui Macron si mostra in contesti lavorativi con la felpa – che risalgono anche a maggio dello scorso anno – come ha fatto presente Francesco Maselli, corrispondente per l’Opinion in Italia, in un thread in cui si discute della questione su Twitter.

Cosa vuol dire quel CPA 10 sulla felpa di Macron?

Non è passata inosservata quella che, effettivamente, è una sigla militare sulla felpa che Macron ha indossato – secondo le indicazioni fornite a corredo degli scatti – nella giornata di ieri lavorando all’Eliseo. Cosa vuol dire la sigla CPA 10 che Macron esibisce sul petto nella giornata in cui si è dedicato a fare chiamate internazionali per risolvere la crisi in corso. La sigla in questione rappresenta il commando paracadutista numero 10, un ramo delle forze speciali dell’Aeronautica Militare che interviene nelle situazioni più delicate e pericolose.

Come riporta la testata Midi Libre, alcuni hanno sottolineato che potrebbe essere un elemento di rimando a Zelensky mentre altri l’hanno visto come un presidente in piena campagna elettorale. In Francia il prossimo 10 aprile, infatti, si terranno le elezioni presidenziali – per le quali Macron è il gran favorito – e indossare un simbolo del genere ad alcuni analisti è sembrato un modo di fare comunicazione politica.