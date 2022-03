Per i complottisti delle foto di Mariupol «con la stessa attrice»: la donna in barella è morta

C’è stato un ampio filone di propaganda, ripreso anche in Italia, che voleva sminuire quanto accaduto all’ospedale pediatrico di Mariupol, durante un assalto russo. Due erano le tesi portate avanti dai complottisti che seguivano la propaganda russa (che ha contribuito a diffondere disinformazione anche attraverso i profili Twitter delle sue ambasciate): quella che l’ospedale fosse vuoto e che fosse una sorta di base per i miliziani nazionalisti del battaglione Azov e quella che le donne ritratte nelle fotografie di Evgeniy Maloletka – fotogiornalista dell’Associated Press – fossero in realtà la stessa persona, la beauty influencer locale Marianna Podgurskaya. Invece, l’Associated Press oggi ci ha comunicato, in maniera decisamente triste, quanto i due destini delle due persone ritratte dal suo fotogiornalista siano stati differenti. La donna in barella a Mariupol è infatti deceduta.

LEGGI ANCHE > L’insensato odio dei social network contro Marianna Podgurskaya

Donna in barella a Mariupol, il suo triste destino

In un articolo pubblicato questa mattina, l’agenzia di stampa internazionale Associated Press ha comunicato la dolorosa scomparsa della donna incinta immortalata su una barella sollevata dai soccorritori di Mariupol. La donna aveva già perso il bambino e, rendendosi conto di questo, aveva chiesto ai medici di morire insieme al figlio. L’Associated Press ha citato il nome del chirurgo, Timur Marin, che aveva provato a salvare la donna e il suo bambino, senza tuttavia riuscirci. La donna era stata trasferita d’urgenza in un altro ospedale più vicino al fronte.

In tanti avevano raccontato che la donna sulla barella fosse in realtà la beauty influencer Marianna Podgurskaya, con un trucco diverso. Quest’ultima compariva in altre due foto dell’Associated Press: mentre scendeva le scale con addosso il suo maglione a pois e all’esterno della struttura, avvolta in una pesante coperta. Si è scoperto, qualche giorno dopo, che Marianna Podgurskaya aveva dato alla luce il suo bambino (e ci sono anche delle foto che documentano il momento della nascita).

Immediatamente, il fatto di aver messo a confronto le due fotografie sostenendo che il soggetto fosse la stessa persona era sembrata una mossa senza alcuna base fattuale: anche a voler esaminare i due scatti, le differenze tra le due donne erano apparse subito evidenti. Ora, la conferma arriva anche dal loro destino, così diverso e così tragico: da un lato, una donna che è riuscita a salvarsi, dall’altro un’altra giovane madre che invece ha perso la vita. Entrambe hanno vissuto il bombardamento dell’ospedale di Mariupol che, ancora oggi, diverse persone continuano a negare.

Anche il fotografo che ha immortalato la storia, Evgeniy Maloletka, ha voluto a suo modo dedicare un pensiero alla donna in barella, ripubblicando nelle sue Instagram Stories quella immagine diventata ormai iconica.