Fedez rivela: «Sono a rischio di sclerosi multipla» | VIDEO

«Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie». Così, trattenendo a stento le lacrime, Fedez ha parlato del suo stato di salute e di quel rischio di sclerosi multipla che gli è stato diagnosticato di recente, dopo alcuni esami medici che hanno messo in evidenza alcune alterazioni che nessuno vorrebbe mai avere. Il rapper milanese lo ha rivelato durante la sua intervista a La Confessione, il programma in onda nella seconda serata sul Canale Nove e condotto da Peter Gomez.

«È successo un qualcosa di importante e difficile che mi ha fatto capire quali debbano essere le mie priorità. È accaduto durante una risonanza magnetica – ha spiegato Fedez a Peter Gomez -, quando mi è stata riscontrata una cosa chiamata demielinizzazione nella mia testa. Si tratta, all’apparenza, solo di una piccola cicatrice bianca. Ho dovuto effettuare diversi altri controlli, perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una ‘sindrome radiologicamente verificata’. Ossia le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla».

Fedez e il rischio sclerosi multipla

Una notizia che, ovviamente, non può lasciare tranquillo lui, la sua famiglia e i suoi milioni di fan che hanno ricevuto una vera e propria doccia gelata. Non si tratta di una malattia o patologia conclamata, ha poi spiegato Fedez rispondendo alle domande di Peter Gomez, ma il rischio – per via di queste demielinizzazioni – resta sempre molto elevato e la probabilità di sclerosi multipla è più alta tra chi presenta quelle che il rapper ha chiamato piccola cicatrice bianca.

Cosa sono le demielinizzazioni

Come spiega il dizionario medico de Il Corriere della Sera, la demielinizzazione è un «processo patologico che interessa le guaine mieliniche delle fibre nervose e che porta alla loro scomparsa e alla proliferazione reattiva di cellule della nevroglia. Si tratta un processo che si osserva frequentemente nella patologia del sistema nervoso: in tutte le lesioni della sostanza bianca (infarti, emorragie, tumori), come fenomeno secondario ad alterazioni delle cellule nervose, e soprattutto delle cosiddette malattie demielinizzanti». E la più famosa malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale c’è la sclerosi multipla.

