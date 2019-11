Tiziano Ferro attacca Fedez: «Non si scherza sulla sessualità. Da lui atti di bullismo»

Che i due si sopportassero poco è cosa nota agli amanti dei dissing. Oggi, però, durante la presentazione del suo ultimo album ‘Accetto Miracoli’ si è aggiunto un nuovo capitolo alla saga Tiziano Ferro contro Fedez (e viceversa). Con dei chiari riferimenti, neanche troppo velati, il cantautore di Latina ha parlato della facile ironia che viene fatta (anche sui social) dai diversi protagonisti della scena musicale. E il riferimento è proprio al rapper milanese con cui, già in passato, aveva avuto alcune discussioni a distanza.

«Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene – ha detto Tiziano Ferro, a Milano, durante la presentazione del suo nuovo lavoro – . Mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me». Non lo cita mai, ma il riferimento è chiaro e lampante: Tiziano Ferro contro Fedez.

Tiziano Ferro contro Fedez

Un giornalista, dopo questa battuta, gli chiede se facesse riferimento proprio a Fedez, e Tiziano Ferro si è limitato a commentare con poche parole: «Uno dei tanti». Non è chiaro se, di recente, siano volati altri stracci tra i due, ma la tensione evolutiva è evidente da tempo. Fin da quando il rapper citò proprio il cantautore di Latina per via di quella vicenda (risulta con un’archiviazione) della sua presunta evasione fiscale.

La legge contro l’odio

Sempre nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Tiziano Ferro ha parlato di una necessità normativa per l’Italia: «Serve una legge contro l’odio, perché le parole sono importanti. Bisogna imparare a dire le cose, esistono forme e tempi. Anche questo è bullismo, non ci si deve scherzare».

