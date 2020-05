Noi di giornalettismo continuiamo il nostro viaggio per scoprire come sta andando la Fase 2 per i vari settori a Roma. Dopo avervi raccontato il ritorno sui mezzi pubblici con il nostro video reportage da San Giovanni oggi vi portiamo nel mercato rionale di Torre Spaccata, uno dei più frequentati del quadrante Sud Est della Capitale.

Una volta arrivati incontriamo subito uno dei tanti volontari, che durante la settimana passa le sue mattinate all’ingresso per controllare che le persone rispettino la distanza sociale in fila fondamentale per superare al meglio la Fase 2: “Sono bravi, le persone dopo le prime settimane di difficoltà hanno capito che il coronavirus è una cosa seria e quindi si comportano bene. Qui durante la settimana entrano in media 35/40 persone ogni mattina per fare la spesa”.

All’interno del mercato rionale la situazione è abbastanza tranquilla, ci sono infatti una ventina di persone ma tutte a distanza e con mascherina d’ordinanza per questa Fase 2. Il banco frutta è uno dei più richiesti: “Si tira avanti, le persone però si comportano bene e l’importante è poter lavorare”, mentre il bancone degli alimentari spiega: “Stiamo ripartendo con fatica, le persone si comportano bene ma ora è il governo che deve svegliarsi per aiutarci”.

Nel mercato rionale di Torre Spaccata c’è anche chi va al reparto macelleria, uno dei più in crisi: “La gente se deve rinunciare a qualcosa rinuncia alla carne. È dura per noi, non so quando torneremo alla normalità ma sta venendo meno gente e magari chi prima la comprava più volte a settimana la acquista una sola volta”. Il fioraio comincia a ripopolarsi di persone, anche perché comunque hanno riaperto i miei cimiteri per cui ci sono più pdi esonera che acquistano i sempre verdi da portare ai loro cari.

Una ripartenza dunque difficoltosa, ma iniziata per il settore dei mercati rionali a Roma in questa Fase 2.