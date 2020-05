Fase 2, il nostro reportage dalla Metro di Roma | Video

Oggi è partita ufficialmente la tanto attesa Fase 2, quella che dovrebbe rappresentare un graduale ritorno ad una vita normale. Permangono comunque numerose misure di sicurezza nella mobilità dei cittadini, in particolare il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici. Noi siamo andati a vedere come sono state queste prime ore di Fase 2 nel cuore di Roma, a San Giovanni importante snodo con l’incrocio delle Metropolitane Linea A e C. Subito abbiamo notato un via vai interessante di macchine, quasi come se tutto il traffico scomparso magicamente nei 59 giorni di lockdown sia ricomparso.

La sfida più difficile per Roma in questa Fase 2 sarà gestire al meglio il trasporto pubblico dell’Atac e, almeno da questo punto di vista, sembra che a San Giovanni tutto funzioni bene: almeno 4 controllori che controllano che le persone entrino distanziate e secondo il senso di marcia stabilito: “Tutto sta procedendo abbastanza bene, oggi c’è sicuramente più gente della scorsa settimana ma siamo lontani dalle solite affluenze”, ci spiega un addetto. I vigili fermano le macchine saltuariamente per chiedere l’autocertificazione, ancora necessaria per gli spostamenti. C’è comunque tanta gente in giro: “Speriamo che ci sia coscienza altrimenti rischiamo di vanificare le cose, dobbiamo rispettare le regole”.

Un altro controllore Atac ci dà la testimonianza di cosa sta accadendo nei vagoni della metro, dove le telecamere non sono ammesse: “C’è ancora bisogno di tempo per far comprendere a tutti le regole, dobbiamo spesso intervenire per distanziare le persone. Alcuni non portano la mascherina, ma non essendoci ancora il picco di utenza è gestibile la situazione“. Una gradita sorpresa è arrivata dall’As Roma: davanti all’ingresso della metropolitana c’era infatti un’apetta di Roma Cares che ha distribuito gratuitamente un pacchetto contenente gel, guanti e mascherina riutilizzabile. Un dono per affrontare con un sorriso in più questa Fase 2.