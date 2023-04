L’intelligenza artificiale: la causa di e la soluzione alle recensioni false

È un fenomeno quasi inarrestabile, con una portata globale e senza confini. Quello delle false recensioni online è diventato – con il passare del tempo – uno dei problemi più grandi della rete. Nonostante i tentativi di varie piccole, medie o grandi piattaforme di stingere le maglie dei propri regolamenti e delle loro policies, sul web continuano a pullulare valutazioni scritte da persone che non hanno mai acquistato quel determinato prodotto o non hanno mai vissuto l’esperienza (che sia un viaggio, un soggiorno o una cena) su cui si sta esprimendo quel giudizio. E con l’intelligenza artificiale a disposizione di tutti, il fenomeno si è acuito.

False recensioni, il ruolo dell’AI e della blockchain

Perché le fake reviews online hanno un peso specifico sulla scelta degli utenti. Se un prodotto ha una valutazione bassa, non viene acquistato. Nel caso contrario, l’acquirente è spinto a effettuare l’acquisto. Purtroppo, neanche le azioni legali hanno messo un freno a tutto ciò. Anche perché il comportamento degli utenti che scrivono fake reviews è variegato: c’è chi lo fa per soldi, chi per “vendetta, chi per concorrenza. Altri perché un determinato locale è finito sulle pagine dei quotidiani per fatti di cronaca.

Infine c’è l’intelligenza artificiale (le chatbot basate sul linguaggio testuale) che ha contribuito a rendere le fake reviews più facili da scrivere (e d “vendere”). Di tutto ciò abbiamo parlato con Andrea Carboni, CEO di eShoppingAdvisor, che ci ha spiegato come la sua azienda stia utilizzando l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain proprio per bloccare le recensioni false. Perché, come ci ha spiegato Lorenzo Demiri, Head Of Research And Development di eShoppingAdvisor, è la stessa AI a poter riconoscere e sconfiggere quel che è stato generato dalla AI.