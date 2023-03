Come riconoscere le recensioni false sulle piattaforme di e-commerce

Come si fa a riconoscere le recensioni false sui siti di e-commerce? Ci sono accorgimenti, strumenti e nozioni frutto dell'esperienza che dobbiamo sempre tenere in considerazione

Come si fa a riconoscere recensioni false? Ci sono una serie di piccoli accorgimenti e nozioni imparate con l’esperienza o, ancora, veri e propri strumenti per il contrasto al fenomeno. Esiste un fenomeno chiamato boosting che corrisponde alla creazione di un numero variabile di recensioni false in modo da influenzare un prodotto online, potenziandolo o depotenziandolo a seconda dell’intenzione di chi agisce in maniera truffaldina. I rischi del fenomeno sono evidenti: prodotti dopati o compromessi con il sistema dell’e-commerce che, se il fenomeno si espande troppo e viene quantificato, rischia di perdere credibilità in maniera rilevante.

Riconoscere recensioni false, il parere esperto per capire come muoversi

Partiamo dal presupposto che – nonostante ci siano accorgimenti e trucchi dati dall’esperienza sui quali si può puntare – non sempre è facile riconoscere una recensione falsa e agire di conseguenza. Ci sono esperienze di piccole realtà commerciali – come quella raccontata su ClickToHouston – che testimoniano la difficoltà di fare fronte a recensioni false che risultano essere fatte sempre meglio.

Per capire come orientarsi in un mondo di recensioni potenzialmente false ha senso chiedere conto agli esperti di settore. Jason Brown, fondatore di Review Fraud, fa questo per mestiere. Partendo dal presupposto che le recensioni Google sono fondamentali per ogni impresa poiché è ciò con cui l’utente entra in contatto immediatamente cercando qualsiasi servizio o prodotto su Google – e lo stesso discorso vale, per esempio, su Amazon -, il punto è che già nella ricerca vengono mostrati dal motore (immediatamente dopo gli annunci) risultati basati sulle recensioni. Più le recensioni sono basse, più si scende nell’elenco proposto da Google.

Brown non esita ad affermare che «come consumatore devi fare l’investigatore». Su quali criteri ci si può basare? L’esperto ne individua almeno quattro per individuare le recensioni false: attenzione ai profili impostati come privati che possono impedire di vedere le altre recensioni che quello stesso utente ha lasciato; i nomi che sembrano falsi e i profili che sembrano finti; gli errori di ortografia o le frasi che sembrano non avere un senso compiuto; quei profili che lasciano recensioni per aziende di servizi di tutto il Paese.

Una volta individuata la recensione negativa, Google impiega un po’ di tempo per eliminarla e tocca all’azienda provare che sono false. Ci sono altri criteri utili su cui basarsi per individuare le recensioni vere: il controllo del numero di recensioni (più alto è, più è probabile che il punteggio medio sia attendibile); la data di pubblicazione dell’ultima review; le foto del prodotto o del servizio scattate dai clienti; la sezione “domande e risposte” del portale, che deve essere stata aggiornata di recente; evitare di basarsi su una singola recensione.

Come riconoscere una recensione falsa?

Veniamo quindi al dunque: come si riconosce una recensione falsa? Andare a vedere quando è stato creato l’account, per esempio, può essere determinante: se si tratta di un profilo nato pochi minuti prima, se ha pubblicato diverse opinioni in un lasso di tempo breve o – ancora – se non ha recensito nessun altro prodotto o servizio, allora probabilmente si tratta di una recensione falsa.

Se la recensione messa in dubbio esprime un giudizio diametralmente opposto rispetto a quella che è la media delle altre opinioni, potrebbe essere falsa. Anche recensioni con fin troppe informazioni e immagini che appaiono professionali o che sembrano rubate da altri siti hanno alta possibilità di essere false; attenzione anche alle recensioni che esprimono giudizi fin troppo positivi o fin troppo negativi. Infine, se nello screditare un certo prodotto o servizio la recensione ne suggerisce un altro, si tratta sicuramente di una recensione falsa.