La notizia che sa d’addio tra Meta e il mondo delle news

La notizia era nell’aria. Meta ha deciso di chiudere ulteriormente la porta al mondo delle notizie e dei giornali. Le ultime vicissitudini riguardano nello specifico la chiusura di Facebook News, la sezione ad hoc per gli editori sul social network ideato da Mark Zuckerberg, in Australia e negli Stati Uniti, ovvero in due stati che rappresentato una delle quote di mercato più significative per la piattaforma. Si tratta di una decisione che affonda le sue radici nel passato: nei mesi scorsi, Meta aveva annunciato la dismissione di Instant Articles (che era diventata una delle fonti più significative di traffico per gli editori digitali) e di CrowdTangle (i cui account in Italia verranno definitivamente archiviati a partire dal mese di agosto 2024).

Facebook news e le altre retromarce di Meta sui siti di notizie

Facebook News era nato nel 2019, con lo scopo di rendere la piattaforma social una sorta di editore degli editori. Per accaparrarsi un posto in vetrina, infatti, i siti di news di tutto il mondo – e anche noi ne sappiamo qualcosa – avevano cercato di attenersi agli standard indicati da Facebook per partecipare a un banchetto che si annunciava ricco in termini di visualizzazioni e di traffico garantiti. Non è andata così: la crescita della disinformazione sui social e le conseguenti polemiche che hanno messo Facebook sotto osservazione (sia negli Stati Uniti, sia in Europa) hanno portato il social di Menlo Park a seguire la strada del disimpegno rispetto al mercato editoriale.

A farne le spese, ovviamente, i siti di news che hanno ritarato intere linee editoriali su questi nuovi sviluppi e che, adesso (in un momento in cui si richiederebbe maggiore approfondimento e maggiore verticalità) si ritrovano con un cerino in mano.

