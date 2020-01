Fabio Tucciariello, l’ultras della Vultur investito e ucciso dai tifosi del Melfi

Il pomeriggio di sangue in Basilicata, follia ultras e inspiegabile rivalità campanilistica, ha anche un volto. Fabio Tucciariello è la vittima di questa assurda vicenda che si è consumata nella stazione di servizio di Vaglio di Basilicata, a pochi chilometri da Potenza. L’uomo, 39 anni e tifoso della Vultur Rionero, è stato investito da una Fiat Punto da tifosi del Melfi, squadra del Vulture, rivale della compagine di Rionero. Fabio Tucciariello è morto sul colpo, mentre altre persone che erano insieme a lui sono rimaste ferite, una di loro in maniera grave (Vincenzo Di Lorenzo è stato operato all’Ospedale San Carlo di Potenza).

Fabio Tucciariello, la vittima della follia ultras in Basilicata

Fabio Tucciariello è un operaio di un’azienda che agisce all’interno del grande indotto FCA di Melfi. Si stava recando a Brienza, altro centro lucano con la squadra che milita nel campionato regionale di Eccellenza, per assistere al match della sua Vultur proprio contro la squadra locale. Il Melfi, invece, era impegnato a Tolve, su un altro terreno di gioco. Tuttavia, gli ultras delle due squadre del Vulture si sono incontrati a metà strada, probabilmente con l’intento di arrivare allo scontro. Sulla scena dell’omicidio, infatti, sono stati rinvenuti anche i tipici oggetti che gli ultras violenti portano con sé, tra questi almeno un tirapugni.

La vettura sulla quale viaggiava Fabio Tucciariello è stata investita a forte velocità. La Vultur Rionero ha chiesto di non disputare il match a Brienza, dopo 18 minuti di gioco. La notizia era appena arrivata (l’episodio si è verificato intorno alle 13.30, circa un’ora prima del match). Il Melfi, invece, ha regolarmente disputato la sua partita a Tolve. Insomma, il calcio lucano non si è fermato, ma ha proseguito quasi come se nulla fosse accaduto.

A quanto pare, però, l’azione era già preparata. I tifosi della Vultur stavano aspettando quelli del Melfi all’altezza della stazione di servizio, solitamente poco frequentata. Invece, si è registrato un gran viavai di domenica pomeriggio. Un piccolo van che serviva a trasportare i tifosi della Vultur era rimasto in attesa del passaggio degli ultras del Melfi. Questi ultimi hanno travolto tutto quello che si trovava loro davanti. Compreso Fabio Tucciariello. Per la vicenda, sono stati fermati il conducente dell’automobile, il trentenne Salvatore Laspagnoletta, e altri 24 tifosi che facevano parte del gruppo ultras della Vultur Rionero.

