Sarà Leonardo a gestire la cybersicurezza dell’agenzia europea EU-Lisa

Un passaggio importante per l'agenzia con sede a Tallin che si occupa di offrire soluzioni IT su larga scala per diversi servizi della DG Affari interni

Tra i compiti dell’agenzia europea EU-Lisa c’è quello di garantire la sicurezza d’accesso all’area Schengen. Un elemento fondamentale, sia nel periodo dei due anni appena trascorsi – in piena pandemia – sia, in generale, per monitorare i flussi di persone verso i Paesi dell’Unione Europea. Si tratta, dunque, di un sistema istituzionale che necessita di una protezione molto capillare a livello informatico. Da oggi, a gestire i sistemi di cybersicurezza dell’agenzia EU-Lisa, sarà l’azienda italiana Leonardo.

LEGGI ANCHE > Cybersicurezza, si aggiunge in Italia un altro polo per prevenire i pericoli informatici

EU-Lisa sarà gestita, per quanto riguarda la cybersecurity, da Leonardo

«Siamo molto orgogliosi di questo nuovo successo, con cui Leonardo si conferma partner industriale di riferimento per la sicurezza degli asset strategici europei – ha affermato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo -. La nostra esperienza deriva dalla protezione quotidiana dalla minaccia cyber del nostro know-how tecnologico e di oltre 100mila utenti di infrastrutture critiche nel mondo. Grazie a questo Leonardo è al servizio di istituzioni e aziende nella trasformazione digitale sicura dei processi traguardando l’innovazione continua nel rispetto delle direttive europee».

Di cosa si occuperà, esattamente, Leonardo? Per i prossimi 5 anni gestirà, insieme ad altri soggetti, i servizi di sicurezza ICT e IT corporate di eu-Lisa previsti in un particolare lotto del bando promosso dall’agenzia europea. Leonardo ha assicurato che tutte le tecnologie che verranno impiegate per difendere il perimetro all’interno del quale si muove EU-Lisa siano tra le più aggiornate, secondo i più recenti standard internazionali: monitoraggio h24 di tutto ciò che riguarda il sistema informatico, prevenzione degli attacchi informatici, identificazione rapida di eventuali problemi e assorbimento degli stessi, in modo tale da assicurare delle risposte praticamente in tempo reale.

I dati gestiti da EU-Lisa sono particolarmente sensibili: dovendo monitorare i flussi di accesso all’area Schengen, infatti, sono presenti all’interno dei database dell’agenzia i dati dei cittadini di Paesi extra-UE, per scopi di sicurezza e di tutela.